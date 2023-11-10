Из-за гидроудара в порту Новороссийска произошел розлив нефти
Днем 10 ноября в порту Новороссийска произошел гидроудар. Из-за него в море произошел розлив нефтепродуктов, сообщил в замглавы города Александр Яменсков в своем Telegram-канале.
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Изначально на движение в порту обратили внимание очевидцы. В соцсетях горожане сообщили, что возле причалов «Транснефти» «кружат катера и буксиры с бонами».
Вице-мэр отметил, что прорыв незначительный и розлив уже удалось устранить. Нефть собирали. Никаких ЧС в Новороссийске не прогнозируют, сообщил господин Яменсков.
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