На Кубани на поддержку участников спецоперации и их семей выделили 5 млрд рублей

Из бюджета Краснодарского края за два года на поддержку участников спецоперации и их семей выделили 5 млрд руб. Как сообщает пресс-служба администрации региона, из них почти 1,3 млрд руб. единовременных выплат направили призванным по частичной мобилизации.

С 1 сентября 2023 года на территории Кубани также предусмотрена единовременная выплата в размере 200 тыс. руб. для заключивших контракт с Министерством обороны России. Начальник II управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, генерал-майор Александр Туляганов отметил, что заключенное с администрацией Краснодарского края соглашение о взаимодействии выполняется в полном объеме.

«Регион активно и на высоком уровне поддерживает мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции»,— отметил Александр Туляганов.

Вице-губернатор Александр Власов отметил, что Кубанское казачье войско направило более 95 млн руб. на закупку обмундирования и различного материального имущества для бойцов. Также кубанские казаки отправили в зону СВО свыше 2,9 тыс. тонн гуманитарных грузов.

В регионе уже выплатили более 350 млн руб. детям мобилизованных, контрактников и добровольцев. Кроме того, почти 90 млн руб. выделили на санаторно-курортное лечение военнослужащих.

Татьяна Ручкина

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