В Сочи задержали судимого мужчину, который напал на автобус с лопатой

Сочинские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который набросился на пассажирский автобус с лопатой на улице Яна Фабрициуса. Мужчина ранее был судим, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ЧП Сочи» Фото: «ЧП Сочи»

В отношении мужчины составлено два административных протокола. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В соцсетях распространилась информация о том, что задержанный побил стекла автобуса из-за того, что тот якобы подрезал его на дороге. Сообщается также, что водитель и пассажир автобуса поранились осколками.

Вячеслав Рыжков

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