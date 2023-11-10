Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи задержали судимого мужчину, который напал на автобус с лопатой

Сочинские полицейские задержали 39-летнего местного жителя, который набросился на пассажирский автобус с лопатой на улице Яна Фабрициуса. Мужчина ранее был судим, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Фото: «ЧП Сочи»

Фото: «ЧП Сочи»

В отношении мужчины составлено два административных протокола. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В соцсетях распространилась информация о том, что задержанный побил стекла автобуса из-за того, что тот якобы подрезал его на дороге. Сообщается также, что водитель и пассажир автобуса поранились осколками.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...