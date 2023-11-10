Между Ростовской областью и Кубанью хотят запустить «крылатые» суда

Между Ростовской областью и Краснодарским краем планируют запуск сообщения судов на подводных крыльях. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На внутренние маршруты в 2024 году выйдут три судна — два «Валдая 45Р» и «Метеор 120Р». По заявлению господина Голубева, в среднесрочной перспективе будет рассмотрен вопрос об открытии маршрута в Ейск, Керчь и Ялту.

«В следующем году приобретем и судно на подводных крыльях "Метеор 120М", уже на 120 человек, для перевозки пассажиров в направлении Таганрог—Волгоград. Планируем и другие маршруты, включая Краснодарский край и Крым»,— говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс», к 2026 году регион планирует закупить еще три скоростных «Метеора» и открыть рейсы в Ялту и Анапу.

Анастасия Донскова

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