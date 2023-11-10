Президент Владимир Путин назначил новых судей в Краснодарском крае

Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Судьей Краснодарского краевого суда стал Александр Авилов. Судьей Арбитражного суда Краснодарского края назначена Алена Черноусова.

В Адыгее судьей Майкопского горсуда президент назначил Нальбия Чундышко.

В Крыму зампредседателя Евпаторийского городского суда стал Алексей Нанаров. Должность судьи Феодосийского горсуда займет Сергей Пучков.

Татьяна Ручкина

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