Президент Владимир Путин назначил новых судей в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Краснодарском крае, Адыгее и Крыму. Об этом говорится в указе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.
Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
Судьей Краснодарского краевого суда стал Александр Авилов. Судьей Арбитражного суда Краснодарского края назначена Алена Черноусова.
В Адыгее судьей Майкопского горсуда президент назначил Нальбия Чундышко.
В Крыму зампредседателя Евпаторийского городского суда стал Алексей Нанаров. Должность судьи Феодосийского горсуда займет Сергей Пучков.
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