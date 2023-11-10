Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кайо не выйдет на поле до конца года

Защитник футбольного клуба «Краснодар» не будет принимать участие в встречах команды до конца текущего года. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе текущего года игрок получил травму плечевого сустава во время матча с воронежским «Факелом». По данным издания, Кайо сделали операцию.

«Кайо будет готов к зимним сборам команды. Сейчас он вернулся в Краснодар, где и продолжает свою реабилитацию после травмы»,— говорится в сообщении.

Кайо Фернандо да Силва Панталеао перешел в «Краснодар» из «Санта-Клара» в 2019 году. В текущем сезоне игрок провел семь матчей, став автором одного гола.

Анастасия Донскова

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