Защитник футбольного клуба «Краснодар» Кайо не выйдет на поле до конца года
Защитник футбольного клуба «Краснодар» не будет принимать участие в встречах команды до конца текущего года. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В августе текущего года игрок получил травму плечевого сустава во время матча с воронежским «Факелом». По данным издания, Кайо сделали операцию.
«Кайо будет готов к зимним сборам команды. Сейчас он вернулся в Краснодар, где и продолжает свою реабилитацию после травмы»,— говорится в сообщении.
Кайо Фернандо да Силва Панталеао перешел в «Краснодар» из «Санта-Клара» в 2019 году. В текущем сезоне игрок провел семь матчей, став автором одного гола.
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