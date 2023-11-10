Краснодарца, собиравшегося примкнуть к ВСУ, осудили на 6 лет строгого режима

Краснодарский краевой суд назначил шесть лет колонии строгого режима жителю Краснодара, собиравшемуся воевать на стороне ВСУ. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, при досмотре в вещах мужчины нашли спрятанные паспорт гражданина Украины и присягу на имя президента Владимира Зеленского.

49-летний житель Краснодара имеет двойное гражданство России и Украины и является противником спецоперации. В июне 2023 года он решил выехать на территорию Украины и вступить в ряды вооруженных формирований страны. По указанию куратора от СБУ он прибыл к железнодорожному вокзалу, но там его задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Мужчину осудили по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене, а именно умышленное создание условий для перехода на сторону противника). Судебные слушания проходили в закрытом режиме. Суд лишил жителя Краснодара свободы на шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначили год ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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