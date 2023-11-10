На Кубани на месте строительства развязки нашли захоронение древнего воина

В поселке Верхнебаканский на месте строительства транспортной развязки нашли погребение древнего воина с конем. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Черноморье».

Старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова отметила, что, предположительно, на каменной плите захоронен мужчина 30-35 лет. На нижней части скелета ученые нашли часть скелета лошади. Рядом с ним также лежало горло гераклейской амфоры, два железных наконечника копий, железный нож и бронзовые наконечники стрел. Ученые предполагают, что погребение разграбили еще в древности. Позже специалисты антропологической лаборатории попытаются выяснить возраст погребенного человека и состояние его здоровья.

На месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар — Верхнебаканский и А-290 Новороссийск — Керчь, где начато строительство транспортной развязки, ученые нашли артефакты «с признаками культурного наследия» дохристианской эпохи. Находка была определена как древний грунтовый могильник IV-III вв. до н.э. Там специалисты обнаружили несколько погребальных комплексов. Раскопки ведутся на площади около 2 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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