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В аэропорту Краснодара заявили о готовности к открытию

В аэропорту Краснодара успешно провели аварийно-спасательные учения, что подтверждает готовность авиаузла к открытию, заявили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

По легенде учений, на посадку заходил Boeing 737–800, на борту которого находились 150 человек. При этом не выпустилась передняя стойка шасси. После посадки произошел разлив топлива и возгорание.

Спасатели подготовили полосу и успешно ликвидировали возникший пожар. Пассажиров эвакуировали. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. В качестве тренировочного самолета был задействован Як-42. Работа аэропортовой команды получила оценку «отлично».

Анастасия Донскова

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