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На Кубани продавца стройматериалов оштрафовали за дизайн упаковки цемента

Владельца магазина «Стройматериалы» из станицы Северской Краснодарского края оштрафовали на 100 тыс. руб. за продажу цемента под маркой, схожей с брендом «Евроцемент Групп» (в феврале 2023 года холдинг сменил название на «Цемрос»»).

Как следует из определения Суда по интеллектуальным правам (СИП), в прошлом году Краснодарское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения ООО «Цементсервис-Юг» п. 2 ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции». Упаковка тарированного цемента в магазине «Стройматериалы» была сходна до степени смешения c упаковками тарированного цемента, используемой АО «Евроцемент Групп». Сведения в антимонопольный орган были поданы представителями департамента промышленной политики Краснодарского края.

ООО «Цементсервис-Юг» было выдано предписание об устранении нарушения в течение трех месяцев. В установленный срок предприниматель предписание не исполнил, что послужило поводом для назначения штрафа в размере 100 тыс. руб.

Не согласившись с решением регионального УФАС, компания «Цементсервис-Юг» обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным. В мае 2023 года решением Арбитражного суда Краснодарского края в удовлетворении заявленных требований отказано. После этого представитель попытался оспорить судебный акт в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде и СИПе.

Суды всех инстанций установили, что предприниматель не является контрагентом предприятий холдинга «Евроцемент групп». Бизнесмен в свою очередь отметил, что реализуемый в магазине цемент приобретался у поставщика, он не является производителем цемента и не имеет договоров на разработку дизайна упаковки.

Вместе с тем судами установлено, что общество «Цементсервис-Юг» и АО «Евроцемент Групп» являются конкурентами, так как осуществляют деятельность на одном товарном рынке по оптовой реализации цемента на территории Краснодарского края. Таким образом, продажа цемента под маркой, схожей с товарным знаком холдинга «Евроцемент групп», являются актом недобросовестной конкуренции.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Цементсервис-Юг» зарегистрировано в 2016 году в поселке Афипском Северского района. Компания специализируется на оптовой торговле строительными материалами. 50% доли УК общества принадлежит Юрию Жбанову. Финансовая отчетность за прошлый год в системе отсутствует. В 2021 году чистая прибыль компании составила 56 тыс. руб.

«Цемрос» — крупнейший производитель цемента в России. Объединяет 16 цементных заводов и более 30 карьеров. Предприятия компании расположены в 13 регионах. В 2022 году «Цемрос» произвел более 20 млн тонн цемента.

Наталья Решетняк

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