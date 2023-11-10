В Смольном подсчитали число нарушителей в зоне платной парковки в Петербурге

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

За девять месяцев 2023 года в зоне платной парковки в Санкт-Петербурге зафиксировали более 54 тыс. автомобилей со снятыми или закрытыми номерами. Более 24 тыс. номеров очистили. Такие цифры привели 10 ноября в городском комитете по транспорту.

На местах для инвалидов неправомерно припарковались 8,8 тысяч раз. 1,5 тысяч таких автовладельцев не состоят в Федеральном реестре инвалидов, уточнили в комитете. За такое нарушение автовладельцам грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

С водителями провели 9 тыс. бесед о правилах пользования платной парковкой. В комтрансе также напомнили, что штраф за нарушение правил платной стоянки составляет 3 тыс. рублей. Скидка 50% не предусмотрена.

Напомним, с 1 ноября зона платной парковки распространилась на Васильевский остров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Петербурга через суд добилась отмены штрафа за неправильную парковку в центре города.

Анастасия Захарова

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