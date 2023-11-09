Жительница Петербурга добилась отмены штрафа за неправильную парковку

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил жалобу жительницы города Анны Гордановой, которую ранее оштрафовали на 3 тыс. рублей за неправильную парковку. Решением суда производство административного дела в отношении нее прекратили.

Как сообщили 9 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в июле этого года госпожа Горданова не оплатила парковку в платной зоне на Петроградской набережной. За это нарушение ей выписали штраф. В свою защиту петербурженка сообщила суду, что на участке дороги, где она припарковала свое авто, отсутствовали какие-либо специальные знаки дорожного движения, соответствующая разметка и парковочное оборудование. Место парковки, по ее словам, имело прерывистую белую разметку, предусмотренную п.1.6 ПДД РФ. Показания автоледи были подтверждены в суде фотографиями.

В итоге суд счел, что госпожа Горданова не должна была оплачивать штраф, так как «обязанность должностных лиц по обустройству платной парковочной зоны надлежащим образом не выполнена».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Заксобрании Петербурга предложили предоставлять автовладельцам 50-процентную скидку за быструю оплату штрафов за парковку.

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