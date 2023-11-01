На Васильевском острове в Петербурге заработала зона платной парковки

Начиная с 1 ноября зона платной парковки заработала в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. В ее территорию вошло 118 улиц, где обустроено порядка 10 тыс. машиномест.

В парковочной зоне МО «Остров Декабристов» платным станет 21 участок, в зоне «Васильевский» — 2, в «Муниципальном округе №7» — 51, в «Гавани» — 30, в «Морском» — 10. При этом зона платной парковки оборудована только до Наличной улицы, на 30 улицах намывной территории района платной парковки не будет.

Как напомнили в комитете по транспорту, дополнительно на улицах Васильевского острова размещено 3805 дорожных знаков, 80 паркоматов, 1000 информационных табличек, а на дорогах — 5684 кв. м разметки белого и синего цвета.

Жители района могут оформить льготное парковочное разрешение за 1800 рублей в год, которое будет действовать на территории всего Василеостровского района.

Подробнее о расширении зоны платной парковки в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «Парковки наводят мосты к Васильевскому острову».

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