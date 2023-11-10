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Коммерсантъ FM
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Продавцов разделили по цветам

Какие категории пользователей появились на «Авито»

Сервис «Авито» промаркирует всех продавцов цветом. Колорированный рейтинг будет влиять на место в поисковой выдаче. Пока инструмент работает в тестовом режиме и касается части пользователей, но со следующего года к нему подключат всех продавцов на площадке, сообщили в «Авито».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Свой цветовой уровень, а с ним и приоритетность показов можно будет повысить, исправив нарушения, пояснил директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев: «Репутационная система оценивает поведение продавца на площадке, а именно размещает ли он достоверный контент, актуальны ли его объявления, соответствуют ли они действительности, как он общается с покупателями, вовремя ли относит товары в доставку и так далее.

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Мы делим продавцов на три категории. "Зеленые" — лучшие продавцы, которые все делают вовремя, не хамят, не грубят, не нарушают наши правила. "Желтые" — это те, у кого есть какие-то небольшие нарушения. "Красные" — те, кто нарушает правила. Соответственно, "зеленых" продавцов мы стараемся поощрять и обеспечивать им больше сделок.

"Желтым" мы не даем ни преимуществ, ни наказаний. Мы предлагаем им исправиться, и тогда они получат преимущество. "Красных" же мы ограничиваем для того, чтобы они исправили поведение, а до этого момента с ними контактировало как можно меньше покупателей. Мы заметили, что первые эксперименты уже дают положительный результат. Так, например, покупатели стали на 5% чаще контактировать с хорошими продавцами».

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Система работает во всех категориях товаров. От рейтинга зависят преимущественно профессиональные продавцы и пользователи с большим количеством объявлений, объяснили эксперты. Схема с цветовым рейтингом выглядит как эффективный инструмент зачистки торговой площадки от сомнительных продавцов, но слабое место в ней все-таки есть, отметил генеральный директор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев:

«Если человек торгует контрафактом либо некачественной продукцией, объем продаж у него будет максимально низким. При цветовой схеме он опустится куда-нибудь еще ниже. И сама площадка отрегулирует процесс так, что этот продавец просто не будет там торговать. Он просто уйдет, поняв, что с таким механизмом заработать не сможет. Но это в идеале.

На эту цветовую схему можно влиять. На Wildberries и Ozon было такое понятие, как самовыкупы, когда продавец сам у себя приобретает товар, ставит отзыв с пятью звездами, тем самым поднимая себе рейтинг. Wildberries практически поборол эту схему, внедрив алгоритмы, которые вычленяют такие механики и накладывают за это штрафы. На Ozon пока все это живет.

И, конечно же, зная эту цветовую градацию, продавцы, которые занимаются бизнесом, а не тапками торгуют, будут пытаться как-то повлиять на этот алгоритм, чтобы поднять себя в выдаче и увеличить продажи. Это неизбежно».

С 2021 года на «Авито» действует система присвоения статуса «Проверенный партнер». Согласно исследованию, проведенному сервисом, эта отметка повышает привлекательность объявлений в три раза. Около 60% опрошенных готовы обращаться преимущественно к таким продавцам, а еще 8% — только к ним.

Получить отметку «Проверенный партнер» может продавец, предоставивший ИНН и зарегистрированный в статусе компании на платформе «Авито». В профиле должно быть не менее 10 отзывов и рейтинг выше четырех звезд.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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