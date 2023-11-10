Минэкономики планирует приравнять поездки в Белоруссию к внутреннему туризму

Минэкономики прорабатывает меры, которые будут способствовать развитию туризма между Россией и Белоруссией. Среди них — введение нулевого НДС на организованные туры между двумя странами, который в настоящий момент действует только на поездки внутри России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прорабатываем предложения по введению нулевого НДС на туры внутри Союзного государства. У нас пока нулевой НДС только на внутренний туризм, мы хотим наш туристический обмен с Белоруссией по факту приравнять к внутреннему туризму»,— сказал глава Министерства экономического развития Максим Решетников на совместном заседании коллегий Минэкономики России и Белоруссии в Бресте (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что министерство планирует снять обязательства с российских туроператоров по отчислению в резервный фонд с туров в Белоруссию и создать совместный туристский информационный центр. Эти решения, по словам господина Решетникова, помогут «усилить организованный туризм и повысят качество продукта».

В феврале 2023 года Максим Решетников сообщил, что Минэкономики рассмотрит возможность снижения суммы страхового вознаграждения для туроператоров, которые организовывают поездки в Белоруссию. Работа, по его словам, велась и по синхронизации законодательства в туристической отрасли.

Петр Бузлаев