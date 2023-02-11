Решетников предложил смягчить требования к организаторам туров в Белоруссию

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что его ведомство рассмотрит возможность снижения суммы страхового вознаграждения для туроператоров, которые организовывают туры в Белоруссию. Он объяснил это ростом туристического потока в Белоруссию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас очень теплые отношения между государствами, растет туристический поток, в связи с чем считаем возможным сделать послабление для российских туроператоров и сделать исключение в отношении Республики Беларусь и внести изменение в Федеральный закон»,— сказал господин Решетников на встрече с представителями туристического бизнеса в Башкирии (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил глава Минэкономики, также ведется работа по синхронизации законодательства в туристической отрасли. В рамках союзной программы будут унифицированы нормы работы гидов-переводчиков, а также нормы защиты прав туриста при невозможности оператора выполнить туристические услуги.

Анастасия Ларина