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Коммерсантъ FM
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Fix Price планирует поменять юрисдикцию с Кипра на Казахстан

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price (MOEX: FIXP) планирует провести редомициляцию с Кипра в Казахстан. Собрание акционеров по этому вопросу пройдет 9 ноября. Об этом сообщила пресс-служба сети (.pdf).

После смены юрисдикции компания планирует сохранить текущую программу глобальных депозитарных расписок и листинг на Лондонской фондовой бирже, а также Мосбирже.

Сеть Fix Price перерегистрировала компанию с Британских Виргинских Островов на Кипр в феврале 2022 года.

Расписки Fix Price растут на фоне этой новости. К 17:59 на Мосбирже депозитарные расписки компании поднялись в цене до 372 руб. (+4,2%). Максимум сделок составил 379 руб. (+6,2%), объем торгов превысил 227 млн руб.

Анастасия Ларина

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