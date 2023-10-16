С 17 октября биржа Астаны начнет торговать ГДР компании Fix Price

Fix Price Group PLC (MOEX: FIXP), которой принадлежит сеть магазинов с фиксированными ценами, сообщила о включении ее глобальных депозитарных расписок (ГДР) в котировальный список Астанинской международной биржи (AIX). Торги начнутся 17 октября под тикером FIXP.Y. Об этом сообщили в пресс-службе компании (.pdf).

«Fix Price стремится действовать в интересах всех акционеров и инвесторов и считает, что листинг на AIX поможет диверсифицировать структуру акционеров и потенциально будет способствовать росту ликвидности ценных бумаг компании»,— сказано в сообщении.

В пресс-службе Fix Price добавили, что компания сохранит свой листинг на Лондонской (LSE) и Московской (MOEX) биржах. На IPO она вышла в марте 2021 года. LSE в марте 2022 года торговлю бумагами приостановила.

9 ноября Fix Price проведет собрание акционеров, на котором решит вопрос о редомиляции компании с Кипра в Казахстан. В феврале 2022 года она была перерегистрирована на Кипр с Британских Виргинских островов.

Петр Бузлаев