Spotify и Airbnb оштрафованы за отказ локализовать данные россиян

Шведская компания Spotify и американская Airbnb получили административные штрафы в размере 6 млн руб. каждая за повторный отказ локализовать данные граждан РФ, передал «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP, Richard Drew, File / AP Фото: Richard Drew / AP, Richard Drew, File / AP

Согласно постановлению исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Александры Михалевой, обе компании хранили персональные данные граждан РФ без использования баз данных, расположенных на территории страны. Согласно протоколам Роскомнадзора, компании размещают персональные данные россиян на серверах в ЕС и США.

Spotify и Airbnb были признаны виновными по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение обязательств по локализации персональных данных россиян) Судья оштрафовала компании на 6 млн руб. каждую — это минимальная сумма административного штрафа для юрлиц за повторное нарушение. Представители компаний на заседании не присутствовали.

Летом 2022 года московский мировой суд оштрафовал сервис поиска жилья Airbnb на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян. Компания Spotify получила штраф «ниже низшего» — 500 тыс. руб. за первичное нарушение.

В октябре Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал сервис видеоконференций Zoom на 15 млн руб. за повторное невыполнение обязательств по локализации персональных данных россиян (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Также была оштрафована киберспортивная платформа Face It Limited — на 1 млн руб.

Александра Горошилова