Единороссы и Минпромторг предложили создать в магазинах полки с российскими непродовольственными товарами

Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с Минпромторгом разработали законопроект, обязывающий торговые сети создать полки с непродовольственными товарами российских производителей в магазинах. Количество представленных артикулов товаров российского происхождения определит правительство. Нормы не коснутся торговых сетей с выручкой более 2 млрд руб. за последний календарный год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

«Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого вводится понятие "товары российского происхождения", а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом»,— отмечается в пояснительной записке.

Из документа следует, что на первоначальном этапе механизм предлагается использовать только в отношении непродовольственных товаров «для стимулирования производства изделий с высокой добавленной стоимостью». Законопроект коснется бытовой химии, косметики, одежды. В дальнейшем нормы могут распространить и на продовольствие. Контроль за выполнением этих требований предлагается возложить на Роспотребнадзор.

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы от «Единой России» Татьяна Буцкая объяснила изданию, что механизм должен способствовать дополнительной поддержке отечественных изготовителей. Она указала, что в новых нормах специально не прописывается какой-то единой доли российских изделий, которые должны быть представлены. «Связано это с разным уровнем количества производителей в каждом определенном сегменте. Где-то эта цифра близка к 100%, где-то это всего один. Поэтому этим законопроектом на Минпромторг будет возложена задача по мониторингу рынка»,— уточнила она.

Милена Костерева