Небензя: РФ не допустит, чтобы мир забыл о подрыве «Северных потоков»

Западные страны тянут с расследованием подрыва «Северных потоков» в надежде, что международное сообщество забудет об этом, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. В Совете Безопасности ООН прошло закрытое заседание по «Северным потокам». Господин Небензя выступил перед журналистами по его итогам.

«Чем дольше они молчат о расследованиях теракта на "Северных потоках", тем более очевидной становится ситуация с намерениями западных стран тянуть время, чтобы заставить международное сообщество забыть эту историю. Однако РФ этого не допустит. Мы приложим все усилия, чтобы Совет продолжал заниматься этим вопросом и чтобы теракт на "Северных потоках" был расследован должным образом»,— сказал господин Небензя (цитата по ТАСС). Дипломат отметил обеспокоенность РФ тем, что до сих пор нет никакой конкретной информации о подрыве.

Постпред РФ обратил внимание на то, как по-разному в западных странах подходят к расследованию подрыва «Северных потоков» и повреждения газопровода Balticconnector на дне Балтийского моря. Так, Финляндия подчеркнула важность расследования, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила любые акты намеренного разрушения газопроводов и подводных кабелей. Предварительные выводы были обнародованы спустя 10 дней после инцидента.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция ведут совместное расследование инцидентов, Россию присоединяться не приглашали. По данным немецких СМИ, к подрыву может быть причастен украинский бизнесмен.

Леонид Уварчев