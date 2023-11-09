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Коммерсантъ FM
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Рак протестировали на социальную токсичность

Две трети россиян знают о случаях дискриминации в коллективах работников с онкологией

79% россиян, опрошенных Фондом семьи Тиньковых совместно с Фондом борьбы с лейкемией и компанией diversity brand, сообщили, что у их близких, друзей и знакомых есть онкозаболевания. 43% респондентов говорят, что случаи заболевания раком есть в их трудовом коллективе. 60% респондентов сообщили, что им или их коллегам и знакомым с онкологическим диагнозом приходилось сталкиваться со сложностями на работе. Эксперты утверждают, что рак имеет «социальную токсичность», а люди, столкнувшиеся с ним, нуждаются не только в медицинской и психологической, но и в трудовой реабилитации.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Благотворительный Фонд семьи Тиньковых совместно с Фондом борьбы с лейкемией и компанией diversity brand провели опрос, посвященный проблемам людей, у которых обнаружили рак. В исследовании приняли участие более 1,2 тыс. респондентов по всей России, оно проходило с 14 по 24 октября.

79% опрошенных заявили, что среди близких, друзей и знакомых есть онкозаболевания. 4% сами сталкивались или сталкиваются с онкологическим диагнозом. И только 17% не знают в окружении никого, кто бы болел раком. Отметим, по данным Минздрава, с онкологией живет около 4 млн граждан России. Ежегодно диагноз ставят примерно 600 тыс. человек.

37% из тех, в чьем окружении есть онкологические пациенты, уточнили, что это единичные случаи, 59% говорят, что случаев несколько, а 3% рассказывают, что, по их ощущениям, таких случаев среди знакомых много. При этом 41% утверждает, что в рабочем коллективе среди коллег нет случаев онкологии, 43% — что есть. А 16% признаются, что случаи тяжелых заболеваний есть, но точного диагноза коллеги не знают.

60% респондентов сообщили, что им или их коллегам и знакомым с онкологическим диагнозом приходилось сталкиваться со сложностями на работе. Из них 38% сказали, что коллегам, у которых был или есть такой диагноз, пришлось столкнуться с проблемой сохранения работы. 17% обозначили сложность поиска новой работы. 15% заявили, что коллеги во время болезни столкнулись с проблемой сохранения зарплаты. 13% заметили трудность в общении с коллегами, а 11% — проблемы во взаимодействии с руководством. Одновременно с этим 40% опрошенных не заметили никаких проблем в рабочем процессе в связи с онкологическим диагнозом своего коллеги. «Лечение очень затянулось. В руководстве намекнули, что нужен человек, который бы выполнял работу, а не сидел на больничных»,— приводят авторы опроса комментарий одного из участников. «Работодатель вынудил коллегу с диагнозом "рак лимфатической системы" из-за длительного нахождения на больничном уволиться. Коллега потеряла работу»,— утверждает другой респондент.

45% участников опроса полагают, что человек не обязан сообщать о своем диагнозе руководству. Выбор должен оставаться за самим сотрудником. 31% говорит, что сообщить руководителю об онкодиагнозе просто необходимо. 11% считают, что нужно сообщить о диагнозе, чтобы не было проблем на работе. Еще11% думают, что решение надо принимать исходя из лояльности работодателя. 1% респондентов считает, что диагноз от работодателя лучше скрыть.

Почти все опрошенные (98%) респонденты считают, что работодатель должен оказывать поддержку сотруднику в такой ситуации: предоставить ему гибкие условия труда (67%); сохранить рабочее место (55%); предложить подходящее место внутри компании на время лечения или по возвращении (51%); предложить материальную помощь (44%); предоставить помощь с оплатой медицинских обследований, покупкой лекарств (39%). Только 2% респондентов сказали, что работодатель ничего не должен своему сотруднику, если у него будет обнаружена онкология.

Директор службы психологической помощи онкопациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман говорит, что исследование Фонда семьи Тиньковых и партнеров подтверждает данные их опросов: большое количество семей в России сталкивается с онкологией, и это является социальной проблемой. Она отмечает, что рак обладает так называемой социальной токсичностью — влияет на общественное и финансовое положение всей семьи. Проблемы на работе, продолжает госпожа Гольдман, могут возникнуть не только у пациента, но у его родственника, который вместе с ним вынужден проходить этот путь. Горячая линия службы «Ясное утро», уточняет Ольга Гольдман, регулярно консультирует пациентов по вопросам не только медицинского, но и трудового права и рассказывает о доступных социальных льготах.

Россияне с онкологией, продолжает госпожа Гольдман, как и любые граждане с инвалидностью, по закону имеют право не сообщать работодателю о своем диагнозе. Это происходит довольно часто по нескольким причинам, указывает эксперт: «Для работодателя тяжело болеющий человек — это головная боль, от него проще избавиться, чем создавать специальные условия, подстраивать график и нагрузку. Кроме того, человек, получивший диагноз, моментально становится одиноким, люди сторонятся его по разным причинам, в том числе из-за предрассудков. Плюс в онкологии, особенно в начале лечения, совершенно непонятен результат, часто человек сам не знает, сколько ему времени понадобится, будут ли у него силы на работу, и поэтому сложно выстраивать разговор с работодателем». По ее мнению, данные исследования говорят о том, что государству необходимо поддерживать работодателей, если у них есть человек с тяжелым диагнозом, ведь в таком случае они будут больше заинтересованы в сохранении рабочих мест: «Наряду с медицинской, психологической и социальной реабилитацией есть еще и трудовая реабилитация, когда болеющему человеку помогают сохранить его уровень квалификации и зарплаты. Это направление помощи у нас практически не развито. Я знаю о таких программах только в крупных компаниях, которые могут себе это позволить».

Генеральный директор Фонда борьбы с лейкемией Ануш Овсепян говорит, что после общения с подопечными фонда, которые столкнулись с непониманием на работе, у нее родилась идея сделать проект про возможности переобучаться, консультироваться, стажироваться, иметь доступ к актуальной информации, трудоустраиваться. По ее словам, уже несколько десятков людей с онкологией «сумели посмотреть на свой карьерный трек иначе»: «Я продолжаю мечтать о том, что с увеличением пула партнеров и единомышленников нам удастся максимально расширить поддержку и усилить осознание того, что процесс адаптации и смены карьерного трека может быть комфортным».

Наталья Костарнова

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