Зеленский заявил о планах ВСУ продолжить наступление в этом и следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у ВСУ есть план боевых действий на этот и следующий годы, несмотря на трудности с контрнаступлением. Выступая по видеосвязи на конференции Reuters NEXT, господин Зеленский выразил уверенность в успехе украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление»,— сказал украинский президент.

Сегодня, 8 ноября, Владимир Зеленский провел переговоры с министром транспорта США Питом Буттеджаджем, прибывшим в Киев. Как сообщил офис господина Зеленского, стороны обсудили перспективы совместного оборонного производства, включая военную технику и боеприпасы.

На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный в статье для The Economist написал, что боевые действия зашли в тупик и контрнаступление ВСУ может трансформироваться в «позиционную войну» на годы. В офисе Владимира Зеленского позднее сообщили, что публикация материала вызвала панику у западных коллег.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян