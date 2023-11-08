Правительство предложило повысить пошлину за выдачу загранпаспорта на 20%

Правительство России предложило повысить размер госпошлины за выдачу загранпаспорта на 20% (с 5 тыс. до 6 тыс. руб.) с 1 января 2024 года. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс внесены кабмином в Госдуму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Поправки об увеличении госпошлины на выдачу загранпаспорта входят в бюджетный пакет законопроектов, одобренный парламентариями в первом чтении 26 октября. Во втором чтении весь пакет планируется рассмотреть 16 ноября.

Правительство также предложило повысить пошлину за выдачу загранпаспорта нового поколения детям в возрасте до 14 лет — увеличить с 2,5 тыс. до 3 тыс. руб. Размер пошлины за выдачу вида на жительство иностранцу может вырасти с 5 тыс. до 6 тыс. руб., а пошлину за выдачу иностранцу разрешения на временное проживание в РФ предлагается поднять с 1 600 руб. до 1 920 руб.

В правительстве отмечают, что повышение пошлин позволит увеличить доходную часть федерального бюджета.

В сентябре МИД РФ предложил проиндексировать сборы за консульские услуги, оказываемые россиянам в российских диппредставительствах за рубежом, в том числе за оформление загранпаспорта. Если разработанный МИДом проект постановления правительства РФ будет утвержден, стоимость оформления обычного загранпаспорта вырастет с $30 до $35, а биометрического — с $80 до $90. Помимо повышения стоимости оформление загранпаспорта предлагается повысить цену оформления заявления о выходе из российского гражданства вдвое — с $65 до $130.

Александр Кислов