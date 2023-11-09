Постсоветское шампанское

Удорожание базовых игристых вин из Италии и Испании после повышения импортных пошлин освобождает ниши для новых российских брендов в категории. Свою линейку игристых вин запускает дистрибутор Luding Group, намереваясь войти в десять крупнейших игроков на этом рынке. Конкуренты и эксперты видят наибольший потенциал в сегменте вин по 500–600 руб. за бутылку, но отмечают нехватку виноградников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Алкогольный дистрибутор Luding Group запустит производство первой своей линейки игристых вин на мощностях Olymp Winery в Краснодарском крае, рассказали “Ъ” в Luding. Ассортимент — от базовых до премиальных вин, выпущенных традиционным методом. Выдержка лимитированных линеек уже началась, добавили в компании.

В Luding уточнили, что проектом руководит винодел Илья Волошин. Он известен работой в крымском проекте Cock t’est belle, среди инвесторов которого, как сообщал РБК, был гендиректор МИА «Россия сегодня», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Объем инвестиций в проект и название линейки в Luding не раскрыли, отметив, что намерены войти в десять крупнейших производителей игристых вин в России.

По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, по итогам января—сентября 2023 года Luding Group был пятым импортером алкоголя, ввезя около 21,9 млн л, включая 16,6 млн л всех видов вин. Также развивает собственные бренды. Ассортимент включает более 5 тыс. напитков, продажи в день оцениваются в 500 тыс. бутылок.

Olymp Winery, по собственным данным, управляет заводом мощностью более 20 млн л тихих вин в год, площадь виноградников — 1,25 тыс. га. Компания уже выпускает для Luding тихие вина Adagum, Good Steak, High Roof, Velada и др. В Olymp Winery “Ъ” не ответили.

Президент Ladoga Вениамин Грабар отмечает, что ниша для новых российских вин будет появляться по мере освобождения полок от импортных вин недружественных стран стоимостью по 500–600 руб. за бутылку после повышения ввозных пошлин. Пока сток в этом сегменте еще велик и может растянуться на первый квартал 2024 года, отмечает он.

Исполнительный директор Fort Александр Липилин также указывает, что в нижнем и среднем ценовых сегментах среди импортных игристых вин в России лидировали Prosecco и Cava из Италии и Испании, цены на которые сейчас растут. В Чили, Аргентине, Южной Африке и Грузии таких вин мало, и при выпуске качественного напитка стоимостью до 500 руб. за бутылку шансы на успех есть, говорит он. Но, отмечает господин Липилин, в сегменте вин, которые бы конкурировали с шампанским, успехов у российских виноделов не так много. Fort в текущих условиях начал дистрибуцию игристого вина из Крыма Agora, которое выпускают партнеры компании, рассказал Александр Липилин.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что в РФ не хватает базовых качественных вин по доступным ценам. По его словам, основными конкурентами Luding в недорогом сегменте игристых вин могут стать «Кубань-вино» и Дербентский завод игристых вин. Но в целом эта категория наполнена напитками сомнительного происхождения, в том числе коктейлями в винных бутылках, отмечает эксперт. Илья Волошин, считает господин Ставцев, вероятно, займется выпуском классических игристых вин в небольшом объеме, которые могут помочь с формированием имиджа линейки. В ГК «Абрау-Дюрсо», «Кубань-вино», «Фанагории», «Игристых винах» (бренд «Лев Голицынъ») комментарии не предоставили.

По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—сентябре 2023 года производство игристых вин в РФ сократилось примерно на 9%, до 8,5 млн дал, розничные продажи выросли на 9,9%, до 12,21 млн дал. Как отмечает господин Грабар, рост производства игристых вин в России в основном сдерживает нехватка достойных виноградников. Успех новых проектов во многом зависит от исходного сырья и того, как с виноградом сработает винодел, указывает он. Александр Ставцев связывает рост продаж категории с тем, что игристые вина перестали быть сезонным новогодним напитком и стали востребованными в течение всего года.

Анатолий Костырев