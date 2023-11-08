Военкор Сладков: Путин принял решение об участии мобилизованных до конца СВО
Президент Владимир Путин принял решение об участии мобилизованных до конца проведения военной операции, утверждает военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, об этом господин Путин заявил во время прошлой встречи с военкорами. Последний раз Владимир Путин встречался в Кремле с военными корреспондентами 13 июня.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Все воюют до конца СВО. Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. А что комментировать? Я задавал этот вопрос (демобилизация и, по возможности, замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) Президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО»,— написал господин Сладков в Telegram.
Он признал, что многим родственникам мобилизованных «тяжело смириться с такой реальностью». Как уточнил военкор, до окончания военной операции будут служить в том числе добровольно заключившие контракт с Минобороны, а также добровольцы из корпуса «Редут» и мест лишения свободы.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, но отдельный указ не подписывал. Минобороны РФ говорило, что за это время были призваны 300 тыс. человек.
В мае уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получила более 3,4 тыс. обращений по поводу частичной мобилизации. 13 июня господин Путин встретился в Кремле с военными корреспондентами. Он заявил, что у российских войск потерь «в десять раз меньше, чем потерь у вооруженных сил Украины». В начале октября глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что планов по дополнительной мобилизации нет.
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».