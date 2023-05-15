Москалькова получила более 3,4 тыс. обращений по поводу частичной мобилизации

Президент Владимир Путин провел встречу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой. Она сообщила, что ей поступило более 3,4 тыс. касающихся прошедшей осенью частичной мобилизации. Омбудсмен предложила производить соцвыплаты раненым военных или родным погибших по месту постоянной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Госпожа Москалькова рассказала, что была создана специальная рабочая группа по работе с семьями участников военной операции и добровольцев. Она уточнила, что было налажено взаимодействие с Минобороны, ФСБ, МИД РФ, с международным комитетом Красного Креста, а также с украинским омбудсменом. По ее словам, это «дало возможность многих освободить из плена, установить место нахождения и судьбу без вести пропавших». Она добавила, что их число «достаточно большое», но точные цифры не привела.

В докладе, который она представила президенту, омбудсмен пожаловалась, что сейчас в случае призыва по месту временной регистрации военнослужащему иногда отказывают в региональных выплатах в связи с ранением, иногда с отказами сталкиваются и родственники погибших военных. В этой связи Татьяна Москалькова предложила все социальные выплаты по месту постоянной регистрации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Господин Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил о ее окончании, были мобилизованы 318 тыс. человек. В апреле заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин сообщил, что была отменена необоснованная мобилизация 15 тыс. россиян.