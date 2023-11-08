«Газпром» просит проиндексировать тарифы на транспортировку газа с декабря

«Газпром» просит проиндексировать тарифы газораспределительных организаций (ГРО) на транспортировку газа с 1 декабря 2023 года, а не с 1 июля 2024 года. Об этом заявил глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов на заседании штаба по газификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По его словам, согласно предварительной оценке, необходимый дополнительный рост тарифов, связанный с большим количеством ввода новых сетей по программе газификации и догазификации, «составляет гораздо большую цифру». Конкретные данные он не привел. «Поэтому я прошу рассмотреть возможность индексации тарифов ГРО в том числе и с 1 декабря 2023 года»,— сказал господин Густов (цитата по ТАСС).

Он также предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проиндексировать тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям с 1 июля 2024 года на 15%, с 1 июля 2025 года — на 7,2%, с 1 июля 2026 года — на 4%.

Как сообщал «Ъ», «Роснефть» и НОВАТЭК недовольны разработанной ФАС методикой расчета тарифа на транспорт газа по магистральным газопроводам, считая, что она благоприятствует «Газпрому». Компании сочли, что методика не устраняет хронические недостатки системы расчета тарифа. Они оценили свою переплату «Газпрому» за транспортировку газа с 2015 года в более чем 400 млрд руб. и призвали снизить тариф.

Подробности — в материале «Ъ» «Стой, трубить буду».

Лаура Кеффер