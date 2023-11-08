Цены на нефть снизились до минимума с конца июля

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE снижается на 4,414%, до $81,4 за баррель. Это на 0,04% ниже цены на закрытие прошлой сессии. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в декабре опустился на 4,714%, до $77 за баррель (на 0,27% ниже по сравнению с вчерашним днем).

Накануне цены на нефть опустились до минимальных с 21 июля значений. В начале ноября подразделение британской группы Ernst & Young прогнозировало, что конфликт между Израилем и палестинским «Хамасом» может привести к резкому росту цен на нефть, а потери мировой экономики составят $2 трлн. По данным экспертов, цена нефти может вырасти до $150 за баррель.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Ресурсы геополитики».