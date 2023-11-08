Для IT пишут кодекс

Минцифры начало экспертное обсуждение концепции Цифрового кодекса, который должен систематизировать российское законодательство в сфере IT и телекоммуникаций. Концепция министерства охватывает как цифровые технологии (облачные сервисы, большие данные и т. д.), так и связь. Юристы поясняют, что после принятия документ должен иметь равную силу с другими действующими в РФ кодексами, что потребует корректировки законодательства. Участники рынка подчеркивают, что многие составляющие кодекса пока не согласованы даже между собой и могут вызвать неразбериху в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом концепции федерального закона «Цифровой кодекс РФ», который 25 октября был разослан членам рабочей группы «Нормативное регулирование» и кандидатам в экспертный совет при АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ; в списке рассылки 114 организаций). Судя по письму, составителем документа выступает Минцифры. Согласно тексту концепции, кодекс должен упорядочить существующее законодательство в области технологий и связи, его действие распространится на госорганы, государственные и иные организации, а также на физлиц и компании, включая те, что используют государственные информсистемы.

В концепции предлагается систематизировать положения, касающиеся защиты персональных данных, разработать правовые основы для использования больших объемов данных, выделить регулирование облачных цифровых услуг и сервисов, не являющихся государственными, а также механизмы ответственности при использовании искусственного интеллекта, в том числе для решения судебных вопросов. Ее положения касаются и рынка связи: предлагается оптимизировать механизм лицензирования, реализовать автоматическое распределение и совместное использование частот через общий пул.

Минцифры разрабатывает кодекс в рамках проекта стратегии развития отрасли до 2035 года (официально опубликована 15 августа). Ее авторы объясняли, что текущее законодательство в этой части «бессистемно и неполноценно». Глава Минцифры Максут Шадаев 1 ноября говорил, что Цифровой кодекс будет принят не ранее 2026 года. В АНО ЦЭ сообщили, что «говорить о конкретных предложениях и комментировать рабочие процессы преждевременно». В Минцифры “Ъ” лишь уточнили, что документ находится «на стадии обсуждения».

Сейчас законодательство в области IT и связи распределено между ФЗ «Об информации» от 2010 года, ФЗ «О связи» от 2003 года, ФЗ «О персональных данных» от 2006 года, а также рядом подзаконных актов. Многие нормы были написаны 10–20 лет назад и «с трудом подходят для регулирования современных технологий», отмечает руководитель практики интеллектуальной собственности юрфирмы DRC Владимир Ожерельев. «Одна из важных задач разработчиков кодекса — не допустить еще большей разрозненности»,— говорит он.

Кодекс — это федеральный закон, систематизирующий нормы в какой-то отрасли, в дальнейшем документ будет иметь равную юридическую силу с Гражданским или Уголовным кодексами, полагает господин Ожерельев. «Поэтому при принятии кодекса придется вносить изменения в федеральные законы, чтобы исключить противоречия»,— отмечает он.

В «Ростелекоме» считают, что «появление кодекса необходимо и полезно для отрасли». Среди проблем с законодательством в связи можно выделить неэффективное использование частот, ограниченный выход новых участников на рынок из-за регуляторных ограничений и устаревающее законодательство в целом, которое не успевает за технологиями, говорит СЕО Ingry.Tech Георгий Банчиков. Другие операторы и опрошенные “Ъ” представители IT от комментариев отказались.

Между тем неофициально участники рынка, знакомые с текстом концепции, подчеркивают, что в ней пока «много разрозненных положений, которые необходимо согласовывать между собой». Например, собеседник “Ъ” в одном из крупных операторов связи обращает внимание, что при совместном использовании сети операторы связи не смогут контролировать ее, что ухудшит качество услуг. Распространение механизма совместного использования частотного спектра на разные диапазоны частот, утверждает собеседник “Ъ”, приведет к непрозрачному выделению частотного ресурса.

Татьяна Исакова