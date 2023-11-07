Квартальная прибыль Saudi Aramco снизилась на 23%

Чистая прибыль саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco упала в третьем квартале на 23%, составив $32,6 млрд. Этот результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших, что прибыль составит $31,8 млрд. Выручка в этот период сократилась на 22%, до $113 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Как и в случае с другими нефтегазовыми компаниями, снижение связано с коррекцией цен на энергоносители в нынешнем году после прошлогоднего роста на фоне вооруженного конфликта на Украине и сокращения поставок из России. Ранее отчетность за квартал представили несколько других крупных нефтегазовых компаний — BP, Shell, Chevron, Exxon Mobil, Eni — они также закончили квартал с существенным снижением прибыли.

Саудовская Аравия в нынешнем году приняла решение о сокращении добычи нефти до уровня 1 млн баррелей в день. Несколько дней назад власти страны подтвердили намерение продлить эту практику до конца года.

Цена акций Saudi Aramco сегодня, 7 ноября, осталась почти неизменной (выросла на 0,15% в сравнении с понедельником). С начала года акции компании выросли на 15%.

Яна Рождественская