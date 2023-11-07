Бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев занял пост президента СПбМТСБ

Экс-глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев занял пост президента АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа». На эту должность его назначил совет директоров, сообщили в пресс-службе общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Президента России Фото: Пресс-служба Президента России

Артемьев сменил Алексея Рыбникова, который 12 лет отработал в СПбМТСБ. Бывшего руководителя за долголетнюю деятельность поблагодарил глава Совета директоров Юрий Медведев. Он отметил, что при нем акционерное общество создало прозрачную общенациональную систему торговли товарами, клиринга и расчетов. В СПбМТСБ считают, что полученный опыт господина Артемьева на должности руководителя ФАС России привнесет новые возможности в работе над новыми проектами.

«Сегодня масштабы работы Биржи увеличиваются, растет ее значение для российской экономики в целом. Необходимо совершенствовать законодательство для вовлечения новых стратегических товаров в сферу торгов, привлекать большее количество участников, расширять деятельность на пространстве ЕАЭС»,— озвучил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев.

Ранее «Ъ» сообщал, что председатель Правительства РФ Михаил Мишустин освободил экс-руководителя ФАС господина Артемьева от должности своего помощника.

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