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Коммерсантъ FM
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OpenAI представила новую версию ChatGPT с данными о событиях до апреля 2023 года

Компания OpenAI представила новую версию чат-бота ChatGPT — GPT-4 Turbo. Он обладает знаниями о событиях в мире вплоть до апреля 2023 года, говорится на сайте компании. Предыдущая версия чат-бота имела, как сообщали разработчики, ограниченные знания о событиях после 2021 года.

Обновленная версия также получила 128-килобайтное контекстное окно, которое позволяет поместить в одном запросе текст, эквивалентный более чем 300 страницам. Предварительная версия GPT-4 Turbo доступна разработчикам на платной основе через API. Релиз стабильной модели планируется завершить в ближайшие недели.

С конца прошлого года, когда компания OpenAI представила чат-бот нового поколения ChatGPT, количество интернет-запросов об искусственном интеллекте (ИИ) выросло более чем на 1000%. Многие крупные компании уже активно используют новые ИИ-технологии в своей работе и выводят их на массовый рынок. Однако исследователи отмечают, что потребители весьма настороженно относятся к новым ИИ-сервисам.

Подробнее — в материале «Люблю ИИ ненавижу».

Эрдни Кагалтынов

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