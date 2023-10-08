Люблю ИИ ненавижу

С конца прошлого года, когда компания OpenAI представила чат-бот нового поколения ChatGPT, количество интернет-запросов об искусственном интеллекте (ИИ) выросло более чем на 1000%. Многие крупные компании уже активно используют новые ИИ-технологии в своей работе и выводят их на массовый рынок. Однако исследователи отмечают, что потребители весьма настороженно относятся к новым ИИ-сервисам. Даже те, кто в прошлом году с оптимизмом воспринимал эти новшества, начали менять свое отношение к ним.

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Рост на 1000%

На минувшей неделе исследовательская компания Indusface представила результаты опроса об отношении к искусственному интеллекту в британском бизнесе. Исследователи отмечают, что с ноября прошлого года, когда компания OpenAI представила чат-бот ChatGPT, поисковые запросы в интернете по теме ИИ взлетели на 1700%, а число пользователей чат-бота превысило 100 млн.

Чтобы узнать отношение бизнеса к новой технологии, Indusface опросила в сентябре в Великобритании около 2 тыс. человек, работающих в компаниях из 25 отраслей экономики — от рекламы до промышленности.

Чаще всего чат-бот используется при подготовке отчетов — об этом сообщили 27% опрошенных.

На втором месте — помощь в переводе текстов с/на иностранные языки — 25% опрошенных.

Еще 17% заявили, что используют ИИ для исследовательских целей, а 11% — даже для написания электронных писем клиентам.

В ходе опроса выяснилось, что активнее ChatGPT применяется в рекламной индустрии — 39% опрошенных заявили, что используют его в работе. На втором месте — юридические услуги — 38% (см. таблицу).

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Популярность ИИ в юридической области уже привела к одной из крупнейших сделок M&A этого года — в июне канадская медиакомпания Thomson Reuters объявила о покупке за $650 млн калифорнийского юридического стартапа Casetext, разработавшего смарт-ассистента с применением ИИ. Запущенный в нынешнем году ассистент CoCounsel работает на платформе GPT-4. Он за считаные минуты проводит анализ юридических документов, договоров и материалов для судебных разбирательств. В настоящее время клиентами компании Casetext, в которой работает всего около 100 человек, являются более 10 тыс. юридических фирм и юридических департаментов разных компаний.

Предприниматели предпринимают

Об интеграции ИИ в свой бизнес и сервисы в этом году объявили многие крупные компании. Сервис для путешествий Expedia уже несколько месяцев использует ChatGPT. Пользователи могут в режиме обычной беседы узнать оптимальные для них маршруты и время поездки, задавая вопросы наподобие: «Когда лучше отправиться на Гавайи в медовый месяц?» и «Можно ли заниматься кайтингом в Египте в ноябре?». Чат-бот моментально дает развернутый связный ответ, как если бы перед клиентом находился сотрудник турагентства — объясняя, какая именно погода в том или ином регионе в конкретное время, для какого вида отдыха подходит та или иная местность, и т. д.

Приложение для изучения иностранных языков Duolingo также использует GPT-4, который в бесплатной версии дает задания на перевод, чтение, произношение и аудирование, а затем проверяет ответы ученика. В более продвинутой платной версии Duolingo Max учащийся получает доступ к двум новым функциям и упражнениям: «Объясни мой ответ» и «Ролевая игра». «Объясни мой ответ» предлагает учащимся узнать больше о своем ответе на уроке (независимо от того, был ответ правильным или неправильным). Нажав кнопку после определенных типов упражнений, учащиеся могут войти в чат с Duo, чтобы получить простое объяснение того, почему их ответ был правильным или неправильным, и попросить привести примеры или дополнительные пояснения. «Ролевая игра» позволяет учащимся практиковать навыки общения с виртуальными персонажами: испытания, за которые можно заработать баллы, они проходят параллельно с персонажем.

Учащиеся могут обсудить планы на будущие каникулы, сделать заказ в ресторане или кафе в стране изучаемого языка, отправиться за покупками в стране изучаемого языка и т. п.

Coca-Cola сотрудничает с одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, Bain & Company, в области маркетинга. В рамках этого проекта компании используют ChatGPT и генератор изображений DALL-E для создания персонализированных рекламных текстов, объявлений и баннеров.

Потребители не доверяют

Исследователи Indusface отмечают, что, несмотря на популярность ИИ в бизнесе, люди настороженно относятся к этой технологии. 55% опрошенных сотрудников компаний заявили, что «не доверяют работе с другим бизнесом, использующим ChatGPT или похожую ИИ-платформу на своих рабочих местах».

К похожим выводам пришли и другие исследователи. Минувшим летом компания PwC опросила 53,9 тыс. работников из 46 стран, которые помимо прочих вопросов отвечали на такой: «Какие последствия окажет ИИ на вашу карьеру в ближайшие пять лет?». Опрошенные могли выбрать несколько вариантов ответа.

Самым популярным (31%) стал вариант: «ИИ поможет мне повысить продуктивность работы».

На втором месте (27%) вариант: «ИИ создаст возможности для получения нового опыта и знаний».

На третьем месте по популярности (22%) оказался вариант: «ИИ не окажет какого-либо влияния на мою работу».

18% выбрали более тревожный вариант: «ИИ потребует от меня новых знаний/квалификации, которые я вряд ли смогу освоить».

14% — «ИИ изменит природу моей работы в негативном ключе», а 13% — «ИИ заменит меня на рабочем месте».

В середине сентября американская научно-исследовательская организация Mitre опубликовала результаты организованного совместно с социологической организацией Harris Poll опроса об отношении к искусственному интеллекту. Опрос был проведен в июле среди совершеннолетних жителей США. Это уже второй такой опрос, проведенный данными организациями,— первый состоялся в ноябре прошлого года. В ходе опроса выяснилось, что только 39% опрошенных считают сегодняшние ИИ-технологии безопасными — это на 9% меньше, чем в ходе предыдущего опроса. Большинство опрошенных также заявили, что теперь они испытывают перед этими технологиями скорее озабоченность, чем восхищение.

Что касается регулирования сферы ИИ, то 85% опрошенных поддержали бы усилия правительства, бизнеса и ученых в том, чтобы сделать его более безопасным. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Также 85% опрошенных хотели бы, чтобы технологическая индустрия сделала применение ИИ более доступным, понятным и прозрачным для широкой общественности — причем до того, как вывести конкретный продукт на массовый рынок.

В технологическом плане опасения не менее серьезны — 80% обеспокоены тем, что ИИ используется для совершения кибератак, 78% — для кражи и незаконного использования персональных данных, а 74% не нравится, что ИИ применяется для создания фейковой политической рекламы. Если в прошлом году 54% были согласны с тем, что ИИ достаточно развит для использования в таких сферах, как оборона и национальная безопасность, то сейчас этой точки зрения придерживается заметно меньше опрошенных — 46%.

«Осторожность людей применительно к ИИ неудивительна, учитывая потенциальное воздействие таких технологий на рабочие места, а также новости о том, как порой используется ИИ,— для создания дипфейков, фейковых видеороликов и т. п.,— отмечает вице-президент Mitre Даглас Роббинс.— По мере того как в этом году общественность все теснее соприкасается с продуктами, в которых используется ИИ, ее все больше волнует практическое воздействие таких технологий на самые актуальные сферы для людей — рабочие места, здравоохранение и медицину, транспорт, развлечения и т. п.».

Евгений Хвостик