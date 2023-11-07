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Коммерсантъ FM
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«Компромату» подобрали статью

Начался процесс по делу о вымогательстве

Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о вымогательстве более 4,5 млн руб. у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. В этом преступлении обвиняется администратор сети Telegram-каналов, политик и общественник Карен Григорян. Деньги у потерпевшего, по версии следствия, администратор требовал за удаление постов, которые содержали «заведомо ложные сведения», с контролируемых им каналов «Политуправа» и «Компромат», а также за временное блокирование такого рода сообщений.

Процесс по его делу для Карена Григоряна начался с продления срока ареста

Процесс по его делу для Карена Григоряна начался с продления срока ареста

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Процесс по его делу для Карена Григоряна начался с продления срока ареста

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

В Хамовническом суде начался процесс по уголовному делу 38-летнего Карена Григоряна, который на момент ареста в прошлом году возглавлял отделение партии «Родина» по Астраханской области, являлся председателем межрегиональной общественной правозащитной организации «Комитет по правам человека и законности», консультантом главы администрации Астрахани, а также администратором сети Telegram-каналов. Потерпевшим по делу следствием признан топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко. Суд провел по делу предварительные слушания, самым важным принятым на них решением стало продление срока содержания обвиняемого под стражей, после чего назначил на 9 ноября начало разбирательства по существу.

Расследованием обстоятельств вымогательства около года занималось Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве, оперативное сопровождение осуществляло управление «К» ФСБ РФ. Отметим, что в производстве этого ГСУ находится большинство уголовных дел, связанных с вымогательствами с использованием Telegram-каналов.

Уголовное дело о вымогательстве денежных средств у топ-менеджера «Ростеха» было возбуждено 23 сентября 2022 года. Причем поначалу полицейское расследование велось в отношении неустановленных лиц. Однако уже 5 октября оперативники управления «К» ФСБ, прилетев в Астрахань, задержали в областном центре Карена Григоряна. Спустя несколько часов его самолетом доставили в Москву. На следующий день задержанному было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ), а уже 7 октября Тверской райсуд отправил обвиняемого в следственный изолятор на два месяца. Срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу с тех пор не раз продлевался.

Как следует из материалов дела, в сеть Telegram-каналов, которую контролировал господин Григорян, входили, в частности, «Компромат» и «Политуправа», а последний с почти 300 тыс. подписчиков был наиболее популярным из них. Именно на этих ресурсах, как говорится в уголовном деле, с марта по июль 2022 года были размещены посты, содержащие сведения негативного характера относительно Василия Бровко и его близких, а также в отношении некоего высокопоставленного сотрудника «Ростеха». Все эти сообщения основывались на «заведомо ложных сведениях», отмечает следствие.

После публикаций, по материалам дела, администратор каналов потребовал у топ-менеджера госкорпорации заплатить ему деньги, пообещав, что сразу после их получения он удалит посты и в дальнейшем будет блокировать негативную информацию о господине Бровко.

В начале переговоров, по данным источников “Ъ”, обвиняемый оценил удаление постов и блок на них в 350 тыс. руб., однако затем резко увеличил «расценки». Причем в качестве получателей денег обвиняемый, согласно материалам уголовного дела, предоставил реквизиты банковских карт своих родственников и знакомых. Отметим, что все они также были задержаны чекистами одновременно с господином Григоряном, но после проверки, по данным источников “Ъ”, претензии к ним были сняты, поскольку, пришли к выводу правоохранители, держатели карт не были осведомлены о преступном замысле обвиняемого.

В начале расследования в его материалах общая сумма требований администратора каналов составляла 3,8 млн руб., но к концу следственных действий Карену Григоряну было инкриминировано вымогательство уже 4,55 млн руб.

Стоит отметить, что господин Бровко является потерпевшим не по одному этому уголовному делу, связанному с вымогательствами с использованием Telegram-каналов. В частности, в конце октября этого года Тверской суд Москвы арестовал пиар-специалиста Антона Сафонова и бывшего замдиректора департамента стратегического развития Тюменской области Станислава Дейнеко. Оба, по версии следствия, требовали у топ-менеджера госкорпорации 2 млн руб. за временную блокировку компрометирующих его публикаций в канале «Небрехня». А в мае текущего года Хамовнический суд Москвы признал администраторов Telegram-каналов Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ и назначил каждому по восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Суд установил, что фигуранты вымогали у господина Бровко и его жены Тины Канделаки 470 тыс. руб.

Владислав Трифонов

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