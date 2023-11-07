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Не платят, а заказывают музыку

Число штрафов за неуплату отчислений за публичное воспроизведение растет

За девять месяцев количество дел об использовании музыки в коммерческих помещениях без оплаты выросло на 25–30% год к году. При этом размер назначенных судом штрафов доходит до 150 тыс. руб. Эксперты считают, что число дел будет расти — этому способствует неосведомленность бизнеса о необходимости отчислений и нежелание платить их ушедшим с рынка в прошлом году зарубежным лейблам.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Cubic Media (обеспечивает музыкальное сопровождение магазинов, торгцентров, ресторанов, обслуживает 45 тыс. точек в РФ и СНГ) о штрафах за неоплату фоновой музыки в коммерческих помещениях. Из них следует, что за девять месяцев количество дел по искам Российского авторского общества (РАО) о коммерческом использовании бизнесом музыки без оплаты выросло на 25–30% год к году (абсолютные показатели не приводятся). Учитывается только минимально возможное число случаев неуплаты и суммы, поскольку большинство дел решается до суда, уточнили аналитики. Так, по их словам, в месяц до суда доходит более 50 дел, а средняя сумма взыскания по ним составляет порядка 150 тыс. руб. (по оценке Cubic Media, сумма соответствует 60 месяцам правомерного использования музыки для кофейни в Москве площадью до 50 кв. м).

Вознаграждение за публичное воспроизведение музыки с ресторанов, телеканалов, кинотеатров и др., согласно ГК РФ, собирает РАО, затем распределяет его среди правообладателей. Вознаграждение зарубежным правообладателям РАО перечисляет на основе договоров с иностранными обществами по коллективному управлению правами (ОКУП) — в 2022 году эти выплаты стали рекордно низкими и составили всего 20,7 млн руб., сообщали в октябре РБК. Всего в 2022 году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и заведения, где звучала музыка, отчислили РАО в пользу всех авторов произведений (российских и иностранных) 3,2 млрд руб.

Каждая компания должна либо сама делать отчисления за использование музыки в РАО и ВОИС или правообладателями напрямую, либо сотрудничать с музыкальными сервисами, которые берут на себя отчисления и/или предлагают лицензионную музыку, объясняет коммерческий директор Cubic Media Дмитрий Яковлев: «Основную причину роста нарушений мы видим именно в неосведомленности бизнеса о необходимости отчислений за использование музыки в коммерческих целях». За неправомерное использование объектов авторских прав КоАП предусматривает штраф до 40 тыс. руб. для юрлиц и до 20 тыс. руб.— для должностных лиц. «Помимо этого прокуратура может конфисковать и звуковое оборудование»,— добавляет руководитель юридического отдела Cubic Media Александра Штенгауэр.

Причиной роста количества дел об использовании бизнесом музыки без оплаты мог быть уход зарубежных правообладателей с рынка (Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music приостановили работу в России после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года), полагает основатель сообщества «Юристы музыкальной индустрии» Илья Чамуха: «Бизнес, возможно, посчитал, что можно использовать музыку и не бояться последствий». Еще весной 2023 года кинотеатры и рестораторы просили приостановить отчисления за иностранную музыку в связи с остановкой трансакций зарубежными ОКУП, однако в РАО заявили, что не планируют прекращать сборы (см. “Ъ” от 23 марта 2022 года). В РАО не ответили “Ъ”.

У участников рынка до сих пор сохраняется вопрос, куда РАО выплачивает деньги, полученные от сбора авторских отчислений за иностранные музыкальные композиции, заявил “Ъ” президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, участников рынка также не устраивает расчет оплаты, который сейчас зависит от типа помещения, числа посадочных мест и площади. Участники рынка хотели бы платить за произведения по числу проигрываний, добавил господин Бухаров: «Как это было в системе московского объединения музыкальных ансамблей еще в СССР». В Ассоциации владельцев кинотеатров не ответили “Ъ”.

Юлия Юрасова

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