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Коммерсантъ FM
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Вкусно и радиоточка

РАО проиграло апелляцию в деле о музыке в ресторанах

Апелляционный суд изменил исход разбирательства между Российским авторским обществом (РАО), которое собирает вознаграждение в пользу авторов произведений, и сетью ресторанов «Вкусно и точка», работавших ранее под брендом McDonald’s. В июле суд постановил, что музыкальное сопровождение в ресторанах было нелегальным, но американский партнер сети Redmood Inc. предоставил доказательства обратного. Исход дела может поменять практику, говорят юристы: нынешнее решение доказывает, что ресторан может заключить договор с правообладателем и не заключать его с РАО. Общество, впрочем, рассматривает возможность обжаловать решение.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел, что Девятый арбитражный апелляционный суд 27 сентября изменил решение по иску РАО к сети McDonald’s, которая была переименована во «Вкусно и точка» после ухода американской сети ресторанов из России на фоне военной операции на Украине. Как следует из базы арбитража, решение об удовлетворении иска в полном объеме, вынесенное в июле, заменено на полный отказ в иске.

Дело рассматривалось с 2019 года: РАО, не имеющее договора с одной из крупнейших сетей, исходно подало иск к ней из-за музыкального сопровождения в ресторанах — общество утверждало, что воспроизведение 13 треков было незаконным (в их числе были песни иностранных независимых исполнителей и одна российская — «Неслучайная» певицы Лободы). В качестве доказательств РАО предоставило видеозаписи из ресторанов. Взыскивались 260 тыс. руб.

McDonald’s в суде утверждала, что музыка в ресторанах звучит легально, а партнером сети по поставке музыки было ООО «Ультимэйт Медиа Сервисез» (УМС), которое купило права на треки у американской компании Redmood Inc., работающей под торговой маркой Magnatune. Также McDonald’s утверждала, что две песни на записях, предоставленных РАО, не звучат из плеера УМС, а играют из устройств кого-то из посетителей (см. “Ъ” от 21 марта 2021 года). Однако в первой инстанции суд встал на сторону РАО, указав, что у Redmood Inc. не было прав именно на публичное воспроизведение музыки в коммерческих целях, а также не учел результаты экспертизы видео.

Апелляционный суд отменил решение после подачи апелляционной жалобы Redmood Inс., которая не была привлечена к участию в деле судом первой инстанции, пояснил управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгений Дедков, представлявший в суде УМС и Redmood Inc.: «Апелляция пришла к выводу, что в ресторанах McDonald’s УМС использовало исключительно лицензионный контент». По словам Евгения Дедкова, по поводу песни Лободы также была учтена экспертиза видеозаписи. «Суд признал, что у сети или отдельного заведения может не быть договора с РАО, вместо этого они могут иметь договор с партнером-агрегатором музыки, но у последнего должны быть права на каждый предоставляемый для исполнения трек»,— говорит господин Дедков. Во «Вкусно и точка» уточнили “Ъ”, что права на музыку в ресторанах остаются оформленными по прежней схеме через ООО «Ультимэйт Медиа Сервисез» (УМС).

В РАО заявили, что рассмотрят возможности обжаловать решение в кассации. «В ходе рассмотрения дела со стороны ответчика — сети McDonald’s наблюдалось неоднократное злоупотребление правом, выраженное, в частности, в несвоевременном предоставлении процессуальных документов»,— отметили в РАО.

Исход дела будет важен для практики взаимоотношений с РАО, говорят юристы. «В случае с российской музыкой ситуация более или менее понятна: если есть договор напрямую с правообладателем, то РАО можно не платить. Когда правообладатель иностранное лицо, ситуация сложнее, суды регулярно не обращали внимание на договор с иностранным правообладателем и взыскивают средства в пользу РАО»,— говорит управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Договор с иностранным правообладателем и отсутствие договора с РАО несли в себе риск получения иска от РАО, отмечает юрист. В целом практика последних лет складывается преимущественно в пользу РАО, отмечает управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «Этот случай вносит изменения в практику и говорит о том, что действительно заключение договора с правообладателем может освобождать от обязанности осуществлять отчисления в пользу РАО». Впрочем, добавляет он, нельзя сказать, что данное решение однозначно сможет переломить практику.

Валерия Лебедева

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