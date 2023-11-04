Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне спецоперации

Бывший мэр Петрозаводска Владимир Любарский получил ранение в зоне спецоперации на Украине, сообщается на его странице во «ВКонтакте». «Рэм 300. Фермер 300. Буханка (авто) 200. Баба-Яга»,— говорится в сообщении.

Позывной Рэм принадлежит Владимиру Любарскому. Термин «300» обозначает ранение военнослужащего. О тяжести полученных травм не сообщается. «Баба-Яга» — гексакоптер, беспилотник с шестью винтами.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале написал, что у Владимира Любарского сквозное ранение руки и сейчас он находится в госпитале. «Сегодня ночью в "буханку", на которой он ехал с товарищем, ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга». Автомобиль сгорел, Володя и товарищ, к счастью, живы»,— сообщил он.

Владимир Любарский 18 июня заявил, что отправится в зону боевых действий на Украине в качестве добровольца в составе чеченского спецназа «Ахмат». Петрозаводском он руководил с 2021 года.

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