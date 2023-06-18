Мэр Петрозаводска отправится добровольцем на спецоперацию в составе чеченского «Ахмата»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что отправится в зону военной операции России на Украине в качестве добровольца в составе чеченского спецназа «Ахмат». Ранее он прошел курс подготовки в Российском университете спецназа в Гудермесе.

«Решение, которое сегодня принял окончательно, зрело давно — с момента начала СВО. В ходе поездок к нашим парням, нашим мобилизованным оно укрепилось, но еще не было конечным <...> Так что поездка в Гудермес была своего рода тестом на готовность»,— написал господин Любарский во «ВКонтакте».

Владимир Любарский добавил, что прошел спецкурс в Российском университете спецназа, где получил базовые знания по медицинской помощи в полевых условиях и тактике, а также прошел стрелковую подготовку. После передачи дел исполняющему обязанности мэра Петрозаводска господин Любарский планирует вернуться в Гудермес, чтобы пройти обучение в качестве добровольца «Ахмата».

«Позвонил командиру. Разговор с главой Карелии был не самый простой. Мужской разговор. Артур Олегович (Артур Парфенчиков — глава Карелии.— "Ъ") меня понял и поддержал. Поддержат, я уверен, друзья, не с легким сердцем, но поддержат. Труднее всего в таких ситуациях всегда родным»,— написал Владимир Любарский.

Отряд «Ахмат» — специальное подразделение в составе Росгвардии, базируется в Чечне. С начала военной операции на Украине служащие «Ахмата» принимают участие в военных действиях.

Что происходит на 480-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко