Главные новости к утру 4 ноября
США и ЕС обсуждают с Украиной мирные переговоры с Россией, узнал NBC News. В частности, стороны говорят о том, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения о прекращении боевых действий. Утверждается, что у Украины, скорее всего, есть время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся «более срочные обсуждения мирных переговоров».
Белый дом заявил о скором исчерпании средств на поставки Украине. Так американские власти объяснили сокращение объемов пакетов военной помощи. О проблеме с выделением средств
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с РФ вызвала панику у руководства стран Запада. По его мнению, в материале не нужно было «раскрывать стратегию» Киева, потому что «такие вещи любят тишину». О статье
Автору образовательных курсов Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, сообщил источник «Ъ». По результатам допроса следователь главного следственного управления ГУ МВД по Москве вынес постановление о его задержании на двое суток. О деле
Десятки человек погибли в Газе при бомбардировке школы и больницы.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
В Непале произошло мощное землетрясение. Погибли не меньше 128 человек, больше 100 пострадали.