Десятки человек погибли в Газе при бомбардировке школы и больницы

В городе Газа больше 20 человек убиты во время бомбардировки здания школы, которое выполняет функции приюта для беженцев. Еще десятки человек убиты и ранены при эвакуации из больницы Аль-Шифа в Газе.

О гибели больше 20 людей в школе сообщил Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы. Десятки человек получили ранения. Речь идет о школе в районе ас-Сафтауи, которая во время войны стала приютом для сотен палестинских беженцев по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Десятки человек были убиты и ранены при обстреле входа больницы Аль-Шифа, пишет палестинское агентство WAFA. Среди жертв атаки — больные, раненые, их родственники и медработники.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что шокирован сообщениями об атаке на машины скорой помощи у больницы Аль-Шифа. «Это привело к гибели людей, ранениям и разрушениям. Мы еще раз повторяем: пациенты, медицинские работники, медучреждения и машины скорой помощи должны быть всегда защищены. Всегда. Прекратите огонь прямо сейчас»,— написал глава ВОЗ в соцсеть X.

Израиль ведет бомбардировки в рамках ответной военной операции на нападение со стороны «Хамаса» 7 октября. В Израиле 1,2 тыс. человек погибли, больше 5 тыс. пострадали. Число жертв израильской операции превысило 9 тыс. человек, больше 32 тыс. получили ранения. По оценке ООН, большинство погибших — это женщины и дети. Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую. В ООН считают, что Израиль осуществляет «коллективное наказание» палестинцев.

О риске расширения войны — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Леонид Уварчев