Разрешениям добавят срок

Минэкономики предлагает автоматически продлить действие разрешительных документов в ряде сфер деятельности. В том числе на три года может быть пролонгировано действие водительских прав, истекающих в 2024–2025 годах. Еще одна мера направлена на упрощение работы компаний: речь идет о сохранении по ряду направлений упрощенного режима разрешительных процедур — сокращенного перечня подаваемых документов, сроков предоставления разрешений, а также перечня обязательных требований. Послабления в правительстве объясняют применением риск-ориентированного подхода — они стали возможны там, где за прошедшие два года бизнес соблюдал обязательные требования и где они дают заметный экономический эффект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минэкономики разработало проект поправок к постановлению правительства №353 «Об особенностях осуществления разрешительной деятельности в РФ», продлевающих действие упрощенного режима получения разрешительных документов, а также вводящих автоматическое продление отдельных лицензий и разрешений, действие которых вскоре истекает.

Напомним, чтобы поддержать бизнес в условиях санкций, правительство в марте 2022 года разрешило отраслевым регуляторам на год продлить срок действия лицензий и других разрешительных документов. Эта мера затронула более 120 видов разрешений в сельском хозяйстве, промышленности, розничной торговле (включая торговлю подакцизными товарами), сфере оказания услуг связи, услуг такси и других сферах. Позднее власти продлили часть этих послаблений на 2023 год.

Как поясняют в Минэкономики, решение продлить часть послаблений на 2024 год принято как на основании предложений отраслевых регуляторов — МЧС, МВД, Минздрава, Минфина и других, так и на основании оценок потенциального экономического эффекта от таких мер.

Регуляторы принимали во внимание отсутствие негативных эффектов при предыдущем продлении, поясняют в секретариате курирующего реформу КНД вице-премьера и руководителя аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко.

Там отмечают, что анализ действия таких продлений будет использован при рассмотрении вопроса о возможности введения на системной основе автоматического продления всех лицензий и разрешений при условии, что бизнес соответствует всем регуляторным требованиям. Таким образом, речь идет о переводе низкорисковых разрешений в бессрочный режим и о введении дифференцированных сроков действия остальных в зависимости от степеней риска. Разработки инструментария оценки последних, напомним, Белый дом ждет от самих контрольно-надзорных органов: только доказательные индикаторы риска откроют инспекторам возможность проводить плановые проверки компаний в условиях моратория до 2030 года.

Проект Минэкономики предусматривает очередное продление на год лицензий на теле- и радиовещание (при этом Роскомнадзором уже подготовлены законодательные изменения для перехода на бессрочность таких лицензий) и регистрационных удостоверений лекарств (если они истекают в 2024 году), а также лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли (истекают 14 марта 2025 года). Автоматическое продление возможно и для других разрешительных документов, например в сфере экологии (на выброс загрязняющих веществ).

Российские водители также могут рассчитывать на автоматическое продление удостоверений на три года, если срок действующих истекает в 2024 и 2025 годах.

Еще один формат послаблений — упрощенный режим разрешительных процедур. Профильные ведомства смогут сокращать сроки предоставления разрешений, перечни подаваемых документов и сведений для получения разрешения так далее. Бизнесу также не придется переоформлять разрешения в случае изменения места нахождения и осуществления лицензируемого вида деятельности, а также в случае переименования и реорганизации. Для 54 лицензируемых видов деятельности продлевается мера по отмене уплаты государственных пошлин за оказание услуг в сфере лицензирования.

В пояснительной записке к проекту указано, что в рамках постановления №353 уже принято 15 ведомственных приказов, предусматривающих особенности разрешительной деятельности в сферах обращения пестицидов и агрохимикатов, пользования недрами, осуществления геодезической и картографической деятельности, телевизионного вещания и радиовещания. Авторы проекта полагают, что изменения позволят снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес. «Предпринимателям не нужно будет подавать документы, платить госпошлину. Тем самым экономится и время, и деньги бизнеса»,— соглашается заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков.

Диана Галиева, Олег Сапожков