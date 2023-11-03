Главные новости за 3 ноября. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Курск, Тамбов
Суд в Москве признал Дмитрия Осинина виновным в попытке обмана руководства липецкой трубной компании «Свободный сокол» и назначил ему пять лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.
Тамбовский топливный трейдер «Транссервис» обжалует процедуру наблюдения.
Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства ЖК у братской могилы в Воронеже.
Роснедра объявили аукцион по передаче права на пользование Новоялтенским железнорудным месторождением в Орловском области.
Суд в Воронеже признал Сергея Свитенко виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.
Линейка радиостанций воронежского «Созвездия» получила статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения.
В результате обстрела ВСУ белгородского Шебекина пострадали три человека. У них осколочные ранения ног.
Курское АО «Конти-рус» намерено работать в обычном режиме после национализации.
В онлайн-кинотеатре состоялась премьера воронежского мультфильма «Супергерои.Ру».
Воронежская сеть «Русский аппетит» заходит на рынок ЛНР и ДНР.