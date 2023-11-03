Тамбовский топливный трейдер обжалует процедуру наблюдения

ООО «Торговый дом "Транссервис"» подало апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Тамбовской области о введенной в отношении юрлица процедуры наблюдения. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Суд ввел наблюдение в отношении компании в октябре 2023 года, признав законными требования заявителей о признании ее банкротом, и назначил арбитражного управляющего. Акционерный банк «Россия» подал иск о банкротстве топливного трейдера в феврале 2023-го. Сумма требований составила 91,8 млн руб.

В августе московское АО «Джей энд ти банк» подало ходатайство о вступлении в дело о банкротстве с требованиями в размере 123,6 млн руб. Однако компании было отказано в связи с бюрократическими нарушениями при составлении документов. Она могла устранить их до 3 октября и обратиться в суд с новым ходатайством, но в картотеке информация о повторном обозначении требований не отражена. Кроме того, в начале октября столичное АО «Юникредит банк» сообщило на Федресурсе о намерении обратиться в суд с заявлением о признании продавца топлива банкротом.

В сентябре принадлежащее «Лукойлу» ООО «ЛЛК-интернешнл» взыскало с «Транссервиса» 324,3 млн руб. долгов. Летом столичное ООО «Импэкснефтехим» через суд лишило трейдера 262,9 млн руб. «Транссервис» в свою очередь в июне отсудил у белгородского ООО «Белзнак» 37,9 млн руб.

Подробнее о банкротстве нефтетрейдера читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Долги с разводами бензина»

Егор Якимов