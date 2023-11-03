Воронежская сеть «Русский аппетит» заходит на рынок ЛНР и ДНР

В райцентре Новопсков Луганской народной республики (ЛНР) по поручению воронежского губернатора Александра Гусева открылись две первые точки общепита группы компаний «Русский аппетит». Об этом сообщили в облправительстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» на воронежском рынке общепита, ГК депутата Воронежской облдумы Андрея Прытыкина планирует зайти и в другие районы ЛНР и ДНР.

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Киоски с готовой едой в Новопскове открылись под вывеской «Аппетит». В них будут реализовывать продукцию воронежских производителей. В течение двух недель в поселке планируется открытие еще пяти объектов, уточнили в облправительстве.

«Мы видим, что цивилизованные объекты общепита крайне востребованы не только местными жителями, но и нашими ребятами, которые бывают в этих районах по долгу службы»,— рассказал в ходе открытия министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Корчевников.

Начальник отдела развития торговли министерства Дмитрий Аршба отметил, что в «Аппетите» можно будет бесплатное получить кружки, шоперы и детские раскраски с символикой Воронежской области и туристическими объектами региона.

Господин Аршба также рассказал, что с начала октября в 12 магазинах подшефных районов ЛНР (к ним, помимо Новопсковского, относятся Меловский, Марковский и Белокуракинский) с помощью воронежской оптовой компании поставляются товары, в том числе из Черноземья. «Это уже способствует снижению розничных цен в местных продовольственных магазинах»,— отметил начальник отдела развития торговли.

Господин Корчевников также провел совещание с заместителями глав Новопсковского и Белокуракинского районов и представителями ГК «Русский аппетит», на котором обсуждалась возможность реализации произведенных в ЛНР товаров в Воронежской области.

ГК «Русский аппетит», по собственным данным, работает на воронежском рынке с 1998 года. Первым проектом сети стал ресторан «Гулливер». В 2000 году появился первый киоск быстрого питания «Русский Аппетит». В 2003 году состоялось открытие первого кафе «Вермишель». В 2008 году сеть «Русский Аппетит» вышла за пределы Воронежа и открыла несколько торговых точек в Нововоронеже и Липецке. На сегодня ГК представлена во всех регионах Черноземья, а также в Тульской, Саратовской, Волгоградской, Рязанской и Московской областях. Юрлицом группы компаний является Воронежская ассоциация «Новые технологии общественного питания "Русский аппетит"». По данным «СПАРК-Интерфакс», она была зарегистрирована в 2005 году для консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления. Президентом является Артем (Андреевич) Прытыкин, учредители не указаны. Показатели прибыли и выручки не раскрываются.

Алина Морозова

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