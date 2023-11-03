Пытавшийся обмануть главу липецкого металлургического завода получил пять лет колонии

Дорогомиловский райсуд Москвы признал Дмитрия Осинина виновным в попытке обмана руководства липецкой трубной компании «Свободный сокол» Игоря Ефремова (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему 5 лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, он обжаловал приговор.

По версии МВД, летом 2019 года обвиняемый с сообщником Сасуном Алексаняном на встрече в гостинице в Липецке потребовали от гендиректора ЛТК Игоря Ефремова 210 млн руб. наличными и активы на 41 млн руб. за освобождение от уголовной ответственности по делу о хищении электроэнергии на 415 млн руб., пригрозив появлением новых уголовных дел. Бизнесмен денег им не дал. Впоследствии уголовное дело против него было прекращено благодаря вмешательству тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки. Защита Дмитрия Осинина считает его непричастным к попытке обмана руководства ЛТК.

Осинина в конце 2021 года экстрадировали из Хорватии, где он находился после возбуждения уголовного дела. Его долго содержали под стражей, но во время приговора он находился под подпиской о невыезде.

Черемушкинский райсуд Москвы также в начале недели вынес приговор Сасуну Алексаняну. В суде проигнорировали вопросы «Ъ-Черноземье» о его сути.

Владимир Зоркий