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Коммерсантъ FM
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Линейка радиостанций воронежского «Созвездия» получила статус ТОРП

Статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) поручила линейка гражданских DMR радиостанций воронежского концерна «Созвездие» (контролируется «Ростехом», управляется ГК «Динамика»). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Статус ТОРП может быть присвоен только аппаратуре, в составе которой применяются отечественные микросхемы первого уровня, то есть разработанные и произведенные на территории России. По нашему заказу специально для DMR радиостанций воронежский НИИЭТ (Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения) разработал и изготовил интегральные схемы, которые также в свою очередь получили статус отечественных»,— рассказал генеральный директор управляющей организации АО «Концерн "Созвездие" Сергей Панков.

Оборудование включает портативные радиостанции DMR-П, автомобильные радиостанции DMR-Т, ретрансляторы DMR-Р и аксессуары к ним. Устройства работают в двух диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц. В «Созвездии» утверждают, что они совместимы с оборудованием других производителей, защищены от прямого прослушивания, имеют радиус действия до 30 км, встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и акселерометр.

Представители концерна пояснили, что радиостанции могут выполнять индивидуальные, групповые или экстренные вызовы, отправлять текстовые сообщения, отслеживать координаты абонентов, контролировать состояние, положение раций. Также предусмотрена возможность выхода в телефонную сеть общего пользования через ретранслятор.

Уточняется, что DMR радиостанции уже прошли испытания низкими температурами, огнем и пеной и поэтому приняты на снабжение МЧС России и Росгвардии.

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Как НИИЭТ в Воронеже организовал импортозамещение микросхем

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НИИЭТ выпускает микроэлектронику для военно-промышленного комплекса и гражданской промышленности

НИИЭТ выпускает микроэлектронику для военно-промышленного комплекса и гражданской промышленности

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Участок монтажа кристаллов

Участок монтажа кристаллов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Разварка внутренних токоведущих выводов полупроводниковых изделий методом термоультразвуковой сварки

Разварка внутренних токоведущих выводов полупроводниковых изделий методом термоультразвуковой сварки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Разварка внутренних токоведущих выводов полупроводниковых изделий методом термоультразвуковой сварки

Разварка внутренних токоведущих выводов полупроводниковых изделий методом термоультразвуковой сварки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

НИИЭТ является единственным в России предприятием, серийно выпускающим полупроводниковые приборы на мощных СВЧ-транзисторах на основе нитрида галлия

НИИЭТ является единственным в России предприятием, серийно выпускающим полупроводниковые приборы на мощных СВЧ-транзисторах на основе нитрида галлия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Герметизация шовно-роликовой сваркой в атмосферной камере

Герметизация шовно-роликовой сваркой в атмосферной камере

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Герметизация шовно-роликовой сваркой в атмосферной камере

Герметизация шовно-роликовой сваркой в атмосферной камере

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2016 году на предприятии завершилась модернизация мощностей по сборке ЭКБ и модулей в металлокерамические корпуса. В 2021-м была создана еще одна площадка — чистые производственные помещения для изготовления кристаллов интегральных схем и СВЧ-приборов на основе кремния

В 2016 году на предприятии завершилась модернизация мощностей по сборке ЭКБ и модулей в металлокерамические корпуса. В 2021-м была создана еще одна площадка — чистые производственные помещения для изготовления кристаллов интегральных схем и СВЧ-приборов на основе кремния

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В испытательном центре проводятся испытания не только микросхем и полупроводниковых приборов, а всей номенклатуры ЭКБ. Работа в центре сейчас ведется в три смены

В испытательном центре проводятся испытания не только микросхем и полупроводниковых приборов, а всей номенклатуры ЭКБ. Работа в центре сейчас ведется в три смены

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На имеющейся базе может быть построен замкнутый цикл изготовления приборов на основе технологии нитрида галлия на кремнии

На имеющейся базе может быть построен замкнутый цикл изготовления приборов на основе технологии нитрида галлия на кремнии

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний электронно-компонентной базы на надежность

Стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний электронно-компонентной базы на надежность

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний электронно-компонентной базы на надежность

Стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний электронно-компонентной базы на надежность

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сейчас предприятие сталкивается с проблемами, связанными с «процедурами ценообразования» — они «не учитывают текущих условий», отмечает руководство НИИЭТ

Сейчас предприятие сталкивается с проблемами, связанными с «процедурами ценообразования» — они «не учитывают текущих условий», отмечает руководство НИИЭТ

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

НИИЭТ производит и продукцию для частных потребителей. Например, предприятие выпускает универсальные зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков, изготовленные с применением нитрид-галлиевой технологии: это обеспечивает «высокую выходную мощность при малых габаритах»

НИИЭТ производит и продукцию для частных потребителей. Например, предприятие выпускает универсальные зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков, изготовленные с применением нитрид-галлиевой технологии: это обеспечивает «высокую выходную мощность при малых габаритах»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Основная продукция НИИЭТ может использоваться при изготовлении компонентов для автомобилей и электромобилей, источников питания, систем связи

Основная продукция НИИЭТ может использоваться при изготовлении компонентов для автомобилей и электромобилей, источников питания, систем связи

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Выпускаемые НИИЭТ компоненты используются и в рамках импортозамещения — к примеру, в космической отрасли

Выпускаемые НИИЭТ компоненты используются и в рамках импортозамещения — к примеру, в космической отрасли

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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НИИЭТ выпускает микроэлектронику для военно-промышленного комплекса и гражданской промышленности

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Участок монтажа кристаллов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Разварка внутренних токоведущих выводов полупроводниковых изделий методом термоультразвуковой сварки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Разварка внутренних токоведущих выводов полупроводниковых изделий методом термоультразвуковой сварки

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

НИИЭТ является единственным в России предприятием, серийно выпускающим полупроводниковые приборы на мощных СВЧ-транзисторах на основе нитрида галлия

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Герметизация шовно-роликовой сваркой в атмосферной камере

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Герметизация шовно-роликовой сваркой в атмосферной камере

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2016 году на предприятии завершилась модернизация мощностей по сборке ЭКБ и модулей в металлокерамические корпуса. В 2021-м была создана еще одна площадка — чистые производственные помещения для изготовления кристаллов интегральных схем и СВЧ-приборов на основе кремния

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В испытательном центре проводятся испытания не только микросхем и полупроводниковых приборов, а всей номенклатуры ЭКБ. Работа в центре сейчас ведется в три смены

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На имеющейся базе может быть построен замкнутый цикл изготовления приборов на основе технологии нитрида галлия на кремнии

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний электронно-компонентной базы на надежность

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний электронно-компонентной базы на надежность

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Сейчас предприятие сталкивается с проблемами, связанными с «процедурами ценообразования» — они «не учитывают текущих условий», отмечает руководство НИИЭТ

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

НИИЭТ производит и продукцию для частных потребителей. Например, предприятие выпускает универсальные зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков, изготовленные с применением нитрид-галлиевой технологии: это обеспечивает «высокую выходную мощность при малых габаритах»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Основная продукция НИИЭТ может использоваться при изготовлении компонентов для автомобилей и электромобилей, источников питания, систем связи

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Выпускаемые НИИЭТ компоненты используются и в рамках импортозамещения — к примеру, в космической отрасли

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Смотреть

Алина Морозова

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