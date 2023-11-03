Линейка радиостанций воронежского «Созвездия» получила статус ТОРП
Статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) поручила линейка гражданских DMR радиостанций воронежского концерна «Созвездие» (контролируется «Ростехом», управляется ГК «Динамика»). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Статус ТОРП может быть присвоен только аппаратуре, в составе которой применяются отечественные микросхемы первого уровня, то есть разработанные и произведенные на территории России. По нашему заказу специально для DMR радиостанций воронежский НИИЭТ (Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения) разработал и изготовил интегральные схемы, которые также в свою очередь получили статус отечественных»,— рассказал генеральный директор управляющей организации АО «Концерн "Созвездие" Сергей Панков.
Оборудование включает портативные радиостанции DMR-П, автомобильные радиостанции DMR-Т, ретрансляторы DMR-Р и аксессуары к ним. Устройства работают в двух диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц. В «Созвездии» утверждают, что они совместимы с оборудованием других производителей, защищены от прямого прослушивания, имеют радиус действия до 30 км, встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и акселерометр.
Представители концерна пояснили, что радиостанции могут выполнять индивидуальные, групповые или экстренные вызовы, отправлять текстовые сообщения, отслеживать координаты абонентов, контролировать состояние, положение раций. Также предусмотрена возможность выхода в телефонную сеть общего пользования через ретранслятор.
Уточняется, что DMR радиостанции уже прошли испытания низкими температурами, огнем и пеной и поэтому приняты на снабжение МЧС России и Росгвардии.