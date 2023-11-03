Линейка радиостанций воронежского «Созвездия» получила статус ТОРП

Статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) поручила линейка гражданских DMR радиостанций воронежского концерна «Созвездие» (контролируется «Ростехом», управляется ГК «Динамика»). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Статус ТОРП может быть присвоен только аппаратуре, в составе которой применяются отечественные микросхемы первого уровня, то есть разработанные и произведенные на территории России. По нашему заказу специально для DMR радиостанций воронежский НИИЭТ (Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения) разработал и изготовил интегральные схемы, которые также в свою очередь получили статус отечественных»,— рассказал генеральный директор управляющей организации АО «Концерн "Созвездие" Сергей Панков.

Оборудование включает портативные радиостанции DMR-П, автомобильные радиостанции DMR-Т, ретрансляторы DMR-Р и аксессуары к ним. Устройства работают в двух диапазонах частот 146-174 МГц и 401-486 МГц. В «Созвездии» утверждают, что они совместимы с оборудованием других производителей, защищены от прямого прослушивания, имеют радиус действия до 30 км, встроенный модуль GPS/ГЛОНАСС и акселерометр.

Представители концерна пояснили, что радиостанции могут выполнять индивидуальные, групповые или экстренные вызовы, отправлять текстовые сообщения, отслеживать координаты абонентов, контролировать состояние, положение раций. Также предусмотрена возможность выхода в телефонную сеть общего пользования через ретранслятор.

Уточняется, что DMR радиостанции уже прошли испытания низкими температурами, огнем и пеной и поэтому приняты на снабжение МЧС России и Росгвардии.

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В 2021-м была создана еще одна площадка — чистые производственные помещения для изготовления кристаллов интегральных схем и СВЧ-приборов на основе кремния Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В испытательном центре проводятся испытания не только микросхем и полупроводниковых приборов, а всей номенклатуры ЭКБ. Работа в центре сейчас ведется в три смены Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев На имеющейся базе может быть построен замкнутый цикл изготовления приборов на основе технологии нитрида галлия на кремнии Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний электронно-компонентной базы на надежность Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Стенды для проведения отбраковочных испытаний и испытаний электронно-компонентной базы на надежность Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Сейчас предприятие сталкивается с проблемами, связанными с «процедурами ценообразования» — они «не учитывают текущих условий», отмечает руководство НИИЭТ Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев НИИЭТ производит и продукцию для частных потребителей. Например, предприятие выпускает универсальные зарядные устройства для смартфонов и ноутбуков, изготовленные с применением нитрид-галлиевой технологии: это обеспечивает «высокую выходную мощность при малых габаритах» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Основная продукция НИИЭТ может использоваться при изготовлении компонентов для автомобилей и электромобилей, источников питания, систем связи Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Выпускаемые НИИЭТ компоненты используются и в рамках импортозамещения — к примеру, в космической отрасли Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

Алина Морозова

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