Воронежский суд вынес приговор по делу о резонансной потасовке с полицейским

Советский райсуд Воронежа признал 47-летнего Сергея Свитенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, до пяти лет колонии). Ему назначено полтора года лишения свободы в колонии-поселении.

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, мужчине зачтено время его содержания под стражей. Также его уголовные дела об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ, до года исправительных работ) и о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, до двух лет колонии) прекращены из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Сергей свитенко стал известен более двух лет назад благодаря резонансному видео, на котором он повздорил с участковым в Шилово. Летом 2021 года мужчина, врезавшись на автомобиле в припаркованную машину, требовал от прибывшего на место полицейского отпустить его, угрожая своим «криминальным авторитетом». Также он обозвал представителя полиции и нанес ему несколько ударов. Как объяснили «Ъ-Черноземье» участники дела, осужденному не придется отбывать наказание, так как он провел под стражей больше полугода.

Сразу после происшествия воронежское управление Следственного комитета заподозрило участкового Евгения Рыбченко в превышении полномочий при задержании дебошира (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). После того, как центральный аппарат ведомства взял ситуацию на контроль, от уголовной ответственности его освободили.

Владимир Зоркий

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