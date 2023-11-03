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Коммерсантъ FM
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Москва окунется в «Ночь искусств»

Какие мероприятия пройдут в рамках акции

4 ноября в Москве стартует «Ночь искусств», в рамках которой пройдет более 170 событий. Организаторы собрали экскурсии по музеям, театральные перфомансы, лекции, интерактивы и выступления музыкантов. Также запланирована онлайн-трансляция главных событий акции.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В этом году стоит обратить особое внимание на спектакли, считает театральный критик Кристина Матвиенко: «Это некое обязательство, которое московские учреждения культуры должны выполнять. Так, в Электротеатре "Станиславский" пройдет тренинг по комедии дель арте, проведет который актер Дмитрий Мягкий.

Это для людей, которые хотят попробовать очень старинную и веселую, такую бодрую технику, чтобы в каком-то смысле побыть актером. Техника дель арте связана с умением импровизировать, то есть придумывать что-то внутри определенных, очень строгих рамок.

В столице состоится и "Поэтический променад", театрализованное шествие, в рамках которого артисты в образе Владимира Маяковского проведут экскурсии по городу. И в этом есть какой-то красивый выбор.

Также я видела большую программу по современной поэзии в "Манеже". А молодые артисты "Ленкома" придумали перформанс "Заячий стон"».

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Акция приурочена ко Дню народного единства, и большая часть событий пройдет в субботу, 4 ноября. Однако некоторые мероприятия назначены на более поздние даты, посетить их можно будет вплоть до 7-го числа.

Свою программу подготовили и все главные музеи столицы, рассказала историк искусства Ольга Чуворкина: «Очень интересная трогательная экскурсия состоится в Театре кукол им. Образцова. Она инклюзивная, потому что больше предусмотрена для слабовидящих людей. Но вообще мероприятие будет любопытно всем. В его рамках расскажут, как устроен театр кукол, покажут разных персонажей и то, как ими можно управлять.

Обязательно нужно идти в Третьяковку, где можно убить сразу двух зайцев, потому что в корпусе на Крымском Валу проходит выставка Рериха. Параллельно там запланировано много программ и для взрослых, и для детей. Например, можно будет услышать музыку гонгов и плоских колоколов, концерты. Также здесь пройдут интерактивные перформансы, в том числе и "путешествие по картинам Рериха".

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Можно сходить и в Ленинку, в программе которой концерты, музыка XIX-XX веков, Игорь Стравинский, Михаил Гнесин, Дмитрий Шостакович».

Всего в «Ночи искусств» участвуют более 100 площадок, среди них — Театр эстрады, музей Пушкина, музей-заповедник «Царицыно», кинотеатры сети «Москино».

Причем желающим посетить мероприятия необязательно ехать в центр, заметила культуролог, музыковед, лектор проекта «Прямая речь» Настя Четверикова: «Самое крутое в этом мероприятии — где бы вы ни жили, рядом с вами есть какой-то музей, где тоже проходит Ночь искусств. Необязательно стремиться в центр, выстаивать огромные очереди и так далее.

Например, в Музее им. Андрея Рублева, в котором можно походить в полутьме при свечях, запланирована программа для всей семьи.

Доступна экскурсия в Музее-галерее Евтушенко в Переделкино. Поэт собирал коллекцию живописи, в которой есть полотна Пабло Пикассо, Марка Шагала, Жоржа Брака, Жоана Миро, Нико Пиросмани, Михаила Шемякина. В общем, очень интересное собрание.

В Доме музыки состоится концерт звезд проекта "Музыка в метро", который я очень люблю. В Театре сатиры пройдет экскурсия, посвященная Михаилу Булгакову и Театру сатиры. А вы, если читали "Мастера и Маргариту", помните, что там происходило. Вот очень интересно они это показали прямо в театральных декорациях».

Вход на большинство мероприятий бесплатный, необходимо лишь предварительно пройти регистрацию. Однако доступ к ней, как выяснил “Ъ FM”, на многие события к утру 3 ноября уже оказался закрыт.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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