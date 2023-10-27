Неочевидная Москва

В 2022 году Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород запустили общий туристический проект «Три столицы: от рассвета до заката». В Москве туристам предлагается встречать рассветы, в Нижнем — провожать закаты, в Петербурге — любоваться белыми ночами. «Ъ-Приволжье» собрал пять неочевидных мест, которые можно посетить в Москве в любое время года.

Дом культуры «ГЭС-2»

Москва, Болотная набережная, 15, м. «Полянка», «Кропоткинская», «Третьяковская»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Парад судов у здания «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Макет Дома культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Елена Ковалева Внутренние помещения Дома культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Сотрудник полиции в Доме культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Инсталляция «52 Гц» в пространстве Проспекта в Доме культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Елена Ковалева Следующая фотография 1 / 5 Парад судов у здания «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Макет Дома культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Елена Ковалева Внутренние помещения Дома культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков / купить фото Сотрудник полиции в Доме культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Инсталляция «52 Гц» в пространстве Проспекта в Доме культуры «ГЭС-2» Фото: Коммерсантъ / Елена Ковалева

Обычно ГЭС расшифровывается как гидроэлектростанция. Но ГЭС-2 на Болотной набережной — одна из старейших городских электростанций Москвы. Ее построили в 1907 году по проекту архитектора Василия Башкирова. Он выполнил декор электростанции в неорусском стиле, характерном для другой его работы — фасада Третьяковской галереи.

Изначально ГЭС-2 питала первые трамвайные линии столицы, а в 1920-е годы начала обеспечивать энергией весь близлежащий район. В 2006 году станцию закрыли из-за общего износа и высокой стоимости производимой электроэнергии.

В 2015 году ГЭС-2 в статусе объекта культурного наследия регионального значения выкупил Фонд современного искусства V-A-C, чтобы устроить там собственную площадку. Реконструкцию доверили итальянскому архитектору, автору Центра Помпиду в Париже Ренцо Пьяно. Он сохранил несущие конструкции и фасад с большими окнами, а парковку спрятал за березовой рощей.

Универсальный белый интерьер позволил «ГЭС-2» после реконструкции превратиться в пространство, которое может подстраиваться под разные нужды. Внутри здания появился актовый зал, книжный магазин, кафетерий, игровая зона и классы. Здесь проходят выставки, концерты, лекции, театральные постановки и даже модные показы.

У входа в «ГЭС-2» установили скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина №4», которая вызвала неоднозначную оценку и волну критики. Инсталляция представляет собой увеличенную копию комка глины с отпечатками пальцев самого художника.

Внутри «ГЭС-2» сейчас работают три выставки:

До конца года на втором уровне парковки установлены два холста с кристаллами, которые медленно превращаются в лиловую пыль. Это работа Александры Сухаревой «Начала» о силе перемен.

До 17 декабря на втором этаже открыта выставка о формальной и неформальной культуре Челябинска «Зеркало сцены».

До 21 января 2024 года в галерее минус первом этаже посетителей ждет выставка «Звездная месть», посвященная фантастическим идеям, придуманным учеными, и художественным сюжетам, в которые можно поверить.

В пространстве Проспекта на первом этаже — инсталляция «52 Гц» об одиночестве, уединении и границах между ними. В экспозиции представлен 25-метровый скелет кита. Узнать историю о самом одиноком в мире ките, который не может найти сородичей, откликающихся на ту же частоту, можно до 3 декабря 2023 года.

До 20 декабря в актовом зале проходят концерты музыкальной программы «Ремонт старых кораблей». Поиск общего в творчестве композиторов, принадлежащих четырем столетиям истории музыки — с XVIII по XXI век. Билет стоит 1,5 тыс. руб.

Посетить Дом культуры «ГЭС-2» можно бесплатно и только по предварительной регистрации. Оставаться внутри можно вплоть до закрытия. На концерты и кинопоказы нужно покупать билеты.

Центр «Зотов»

Москва, Ходынская улица, 2, стр. 1, м. «Улица 1905 года»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здание центра «Зотов» Фото: vk.com/centrezotov Макет хлебозавода №5 Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников Панно советских времен в центре «Зотов» Фото: Коммерсантъ / Елена Ковалева Выставка «1922. Конструктивизм. Начало» в центре «Зотов» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Посетители на выставке «Родченко. Личное» в центре «Зотов» Фото: Коммерсантъ / Елена Ковалева Следующая фотография 1 / 5 Здание центра «Зотов» Фото: vk.com/centrezotov Макет хлебозавода №5 Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников Панно советских времен в центре «Зотов» Фото: Коммерсантъ / Елена Ковалева Выставка «1922. Конструктивизм. Начало» в центре «Зотов» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Посетители на выставке «Родченко. Личное» в центре «Зотов» Фото: Коммерсантъ / Елена Ковалева

Центр «Зотов» — культурное пространство, созданное на территории бывшего хлебозавода №5. Здание построено в 1931 году архитектором Георгием Марсаковым, который грезил автоматизированными системами. Он долго пытался продвинуть свой проект хлебозавода кольцевой системы, пока его не поддержал инженер Герман Красин, младший брат наркома внешней торговли Леонида Красина. Сначала прототип конвейера разрешили сделать на первом этаже небольшой пекарни на улице Большой Семеновской. После запуска выяснилось, что на новом производстве выпекается вдвое больше хлеба, чем на втором и третьем этажах вместе взятых. Тогда архитектору предоставили пространство на Ходынской улице для строительства полноценного хлебозавода.

Процесс производства был полностью автоматизирован. Мука из подвала поднималась по центральному подъемнику на четвертый этаж, попадала в барабан и просеивалась. Параллельно готовилась опара и закваска. Просеянная мука смешивалась с водой в больших металлических дежах, которые медленно двигались по кольцу. Сверху в каждую из них опускались две тестомесильные машины, после чего тесто попадало в отсек, где разрезалось на куски. Они отправлялись в кольцевую печь на втором этаже. Готовый хлеб спускался в чан, где его вручную расфасовывали по машинам и развозили по всей Москве. Завод работал круглосуточно в три смены по 15 человек. В 1960-е количество сотрудников выросло до 65. В сутки здесь выпекалось 250 тонн хлеба.

В 1970-е годы хлебозавод был назван в честь советского министра пищевой промышленности Василия Зотова, который и предложил заменить небольшие пекарни, которые перестали справляться с потребностями растущего населения, на несколько крупных предприятий.

Хлебозавод №5 прекратил производство в 2006 году. Оборудование вывезли, здание стояло заброшенным. В 2018 году из бывшего хлебозавода было решено сделать центр искусства. Реставрацией занималось архитектурное бюро Speech. Внешне здание привели к его первоначальному виду, полностью повторив кирпичную кладку и цвет. Внутри максимально сохранили оригинальный кирпич, потолки с кольцевыми радиальными балками и отметинами от пожара 2007 года. Инженерные сети реставраторы разместили в полу, подняв его на каждом этаже, а систему вентиляции установили внутри барабана, через который раньше поднималась и просеивалась мука.

Центр «Зотов» открылся после реставрации в ноябре 2022 года. На первом этаже — свободное для посещения пространство со столиками для пинг-понга, здесь проходят выставки, театральные и музыкальные события. На втором и третьем этажах — выставочные пространства. До 28 января 2024 года там работает выставка «Родченко. Личное», посвященная фотографу Александру Родченко. В экспозиции — 58 знаковых фотографий 1920-1930-х годов, личные вещи, отрывки из дневников и писем художника. На четвертом этаже расположен лекционный зал, книжный магазин и два кинозала.

Медиацентр в парке «Зарядье»

Москва, улица Варварка, 6, стр. 1, м. «Китай-город»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Медиацентр в парке «Зарядье» Фото: vk.com/zaryadyepark Флорариум в парке «Зарядье» Фото: Коммерсантъ / Мария Лукина / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Медиацентр в парке «Зарядье» Фото: vk.com/zaryadyepark Флорариум в парке «Зарядье» Фото: Коммерсантъ / Мария Лукина / купить фото

Парк «Зарядье» располагается в одноименном историческом районе Москвы. Район находился «за рядами» торговых лавок, которые тянулись от Москвы-реки до улицы Варварки, — отсюда название района. Ранее на месте парка была гостиница «Россия», возведенная в 1967 году на готовом фундаменте недостроенной высотки. В то время она была крупнейшей в мире: в ней было 3182 номера на 5890 гостей. В 1990-х годах гостиница начала приносить убытки, правительство решило ее реконструировать, но так и не нашло инвесторов. «Россию» закрыли в 2006 году, позже ее снесли.

Сначала власти планировали создать на месте старой гостиницы торгово-гостиничный комплекс. От идеи отказались из-за общественной критики и кризиса. После сноса гостиницы с пустыря открылся вид на Кремль и ближайшую застройку. Тогда было предложено создать в Зарядье парк. Строительство началось в 2015 году. Концепцию разработало американское архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro. Пространство торжественно открыли 9 сентября 2017 года в день 870-летия Москвы.

В парке воссозданы четыре ландшафтные зоны России: тундра, степь, лес и болото. Для каждой подобран свой тип почвы и многолетники. На обзорной экскурсии гости могут познакомиться с ботанической коллекцией парка и историей района. Билет стоит 400 руб.

На территории парка есть несколько точек притяжения. Одна из них — кинотеатр в Медиацентре, оснащенный подвижной платформой, генераторами запахов, ветра и водяных брызг. В фильме «Полет над Москвой» зрителям демонстрируют 38 главных локаций столицы с высоты птичьего полета. Также есть программа «Полет над Россией», где собраны живописные виды страны. Билет стоит 850 руб.

Еще одна локация — научно-познавательный центр «Заповедное посольство». Там изучают биологию, химию, экологию и географию, проводят эксперименты, мастер-классы и лекции для детей. Билет стоит 600 руб.

В «Заповедном посольстве» находится и многоярусная оранжерея «Флорариум». Более 250 видов растений из разных природных зон России выращиваются здесь по аэропонному принципу — без почвы, питательные вещества доставляются к корням в виде аэрозоля. Посмотреть коллекцию можно за 500 руб.

Фудмолл «Депо»

Москва, ул. Лесная, 20, стр. 3, м. «Менделеевская», «Белорусская», «Новослободская»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Посетительница у красной скульптуры на входе в фудмолл «Депо» Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Посетители фудмолла «Депо» Фото: vk.com/depo__moscow Посетители в фудмолле «Депо» Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин Витрина одного из ресторанов в фудмолле «Депо» Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Посетительница у красной скульптуры на входе в фудмолл «Депо» Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Посетители фудмолла «Депо» Фото: vk.com/depo__moscow Посетители в фудмолле «Депо» Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин Витрина одного из ресторанов в фудмолле «Депо» Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

Гастромаркет «Депо» общей площадью 11 тыс. кв. м открылся в 2019 году на месте бывшего Миусского трамвайного депо. Здание из красного кирпича было построено в 1874 году как парк конно-железных дорог. Депо упразднили в 2014 году, его маршруты перешли под управление других троллейбусных парков. Через три года здание получило статус объекта культурного наследия, запрещающий любые изменения в его историческом облике. Комплекс отреставрировала группа компаний «Киевская площадь» и устроила там гастрономический квартал.

Фудмолл условно разделен на две части — ресторанную и рыночную. На одной площадке открыты 75 кафе (корнеров), где представлены как традиционные, так и экзотические блюда японской, греческой, грузинской, русской, американской кухни. Фермерские продукты можно купить в 60 лавках. Кроме мяса, фруктов и овощей там продается молочная продукция, сладости, морепродукты, орехи, специи и другие продукты.

Исторический квартал «Трехгорная мануфактура»

Москва, улица Рочдельская, 15, м. «Краснопресненская», «Улица 1905 года»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание текстильного предприятия «Трехгорная мануфактура»

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Здание текстильного предприятия «Трехгорная мануфактура»

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Трехгорная мануфактура — исторический квартал между Белым домом и деловым центром «Москва-Сити». В 1799 году там была основана ситценабивная фабрика, которая специализировалась на выпуске кумача — ярко-красной хлопчатобумажной ткани. В 1820 году на предприятии открылась первая в Российской империи фабричная школа, где обучали текстильному производству и набивке рисунков ручным способом.

В 1877 году на мануфактуре случился пожар, уничтоживший все корпуса. Фабрику отстроили снова, она заработала в 1881 году. В дни Декабрьского восстания 1905 года Трехгорная мануфактура была главной базой боевых дружин. Во время Второй мировой войны фабрика производила ткани для обмундирования и боеприпасы.

В советский период цель перевыполнить план отодвинула художественные эксперименты на второй план. Предприятие достигло пика производительности в 1980-е годы — 200 млн м ткани в год. Долгое время фабрика работала на дореволюционном оборудовании, к началу 1990-х годов развитие фактически остановилось — импортные ткани стали востребованнее.

В 2008 году ткацкое производство перенесли в город Гаврилов Ям в Ярославской области, а исторический квартал получил вторую жизнь. Корпуса фабрики постепенно переоборудовали под лофты, офисы, кафе, магазины, мастерские, выставочные пространства. Рестораны в «Трехгорной мануфактуре» предлагают блюда европейской, русской, корейской, грузинской кухни. На территории есть кинотеатр, компьютерный клуб, танцевальная студия, салон красоты.

Подготовила Елена Ковалева